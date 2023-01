Plus de 25 ans d’études de la nyctale à l’observatoire de Tadoussac

De passage au micro de Bonjour la Côte jeudi matin, le directeur aux opérations de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac, Alexandre Terrigeo, raconte qu'il y a 25 ans, il n'existait presque aucune information concernant ces rapaces nocturnes.

Le chercheur précise que leur mode de vie nocturne en est, entre autres, la cause.

« On a très peu d'occasions de les observer. Ce sont des oiseaux qui nichent en forêt boréale, donc assez difficile d'accès et ce ne sont pas des oiseaux chanteurs, donc on ne va pas les détecter comme ça facilement. » — Une citation de Alexandre Terrigeo, directeur aux opérations de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac

Les nyctales sont assez petites et pèsent entre 100 et 150 grammes, ajoute-t-il.

Études nocturnes

Dans les dernières années, Alexandre Terrigeo a travaillé à obtenir plus d'informations sur les petites nyctales et la nyctale de Tengmalm.

Pour se faire, les équipes doivent se rendre sur le terrain durant la nuit. Les oiseaux sont capturés dans des filets lors de leur période de migration dans des champs.

M. Terrigeo assure que le personnel est formé au préalable afin que la bête ne soit pas blessée durant l'opération.

Nous, ensuite, on les démaille rapidement, on les amène à la station et on fait différentes mesures : la prise du poids, la mesure de l'aile, on identifie l'âge, le sexe , décrit le directeur.

Tout cela nous donne des informations sur l'état de santé de la population de nyctales , ajoute-t-il.

Une bague est ensuite posée sur la nyctale, puis celle-ci est relâchée. Au total, l'opération ne dure que quelques heures.

Les distances de migrations du rapace peuvent ainsi être étudiées.

Des informations récoltées au fil du temps

Alexandre Terrigeo note que les petites nyctales nichent beaucoup plus au nord. Selon lui, la population est en croissance depuis les dernières années. Pour ce qui est des nyctales de Tengmalm, leur proie principale est le campagnol à dos roux.

Petite nyctale (archives) Photo : Observatoire d'oiseaux de Rimouski

Le chercheur prévient que l'oiseau de proie sera à surveiller dans les prochaines années. Les données récoltées tendent à changer.

« L'augmentation d'une espèce peut avoir des conséquences sur l'écosystème, de la biodiversité qui est présente. Nous, on ne va pas dire qu'on souhaite en avoir plus, on souhaite juste surtout avoir plus d'informations. » — Une citation de Alexandre Terrigeo, directeur aux opérations de l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac

M. Terrigeo indique que les nyctales sont aussi présentes en Europe, où plus de données existent.

Avec les informations de Xavier Bourassa