Connor Bedard, le plus jeune capitaine de l'histoire des Pats de Regina, a battu des records au Championnat du monde de hockey junior. En inscrivant, à 17 ans, le plus grand nombre de buts (16) et de points (34) de tous les temps pour un Canadien dans ce tournoi, il a détrôné Jaromir Jagr, qui détenait jusque-là le record par un joueur âgé de 18 ans ou moins.

Lundi, lors du match contre la Slovaquie, le jeune talent a établi ce nouveau record national pour les points et le plus grand nombre de passes décisives lors d'un seul événement.

Ce nouveau record fait de lui l'un des meilleurs joueurs canadiens de tous les temps au Championnat mondial junior.

Et pour le directeur général et entraîneur-chef des Pats de Regina, John Paddock, il est né pour être un joueur de hockey .

Il a pulvérisé tous les records des joueurs plus âgés à 17 ans, donc c'est définitivement du jamais vu , a-t-il ajouté.

L'effet Connor Bedard

Pour l’historien et partisan des Pats de Regina, Kevin Shaw, il n'y a jamais eu quelqu'un comme Connor Bedard dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Le fait qu'il n'ait que 17 ans, ce qu'il a fait et tout le battage médiatique, tous les regards et tout ce qui est sur lui, c'est incroyable , déclare Kevin Shaw.

Selon lui, Connor Bedard marquera à jamais l'histoire des Pats de Regina, même après son passage chez les professionnels.

Le commissaire de la Ligue de hockey de l'Ouest, Ron Robison, affirme pour sa part que le nombre de spectateurs augmente dans toute la ligue en présence de Connor Bédard.

C'était particulièrement vrai lorsque les Pats ont entrepris un voyage de cinq matchs sur la côte ouest plus tôt cette saison.

Dans les cinq centres de la Colombie-Britannique où il a joué, tous ces arénas étaient à guichets fermés. C'est certainement le premier impact que nous avons vu du véritable effet Connor Bedard , indique Ron Robison.

Connor Bedard est en effet très populaire non seulement auprès des partisans de Regina, mais aussi dans toute la Ligue de hockey de l'Ouest.

Par exemple, les Blades de Saskatoon ont une moyenne de 4700 spectateurs par match, mais lorsque les Pats sont venus en ville en novembre, une foule de près de 8000 personnes s'est présentée.

Les Blades accueilleront les Pats à deux reprises d'ici la fin de l'année et s'attendent à plus de 14 000 personnes pour ces matchs.

Et pour le directeur des opérations commerciales des Blades de Saskatoon, Tyler Wawryk, l'avenir de ce sport dans la province est prometteur avec ce jeune prodige.

Compte tenu de l'équipe que nous avons cette année qui est près du sommet de la ligue et de ce que Connor fait en ce moment avec Équipe Canada, je crois que nous serions très près de remplir la salle omnisports SaskTel Centre , déclare Tyler Wawryk.

Selon le joueur de 15 ans Yonas Nixon, c'est un talent générationnel, et il va se faire un nom dans la Ligue de hockey de l'Ouest .

Le jeune Ko Yanai parlait encore du but de Bédard en prolongation contre la Slovaquie. Il vient de marquer le but de la victoire en prolongation et on s'est dit : ouf!

Garder la tête froide

Connor Bedard pourrait être le tout premier joueur sélectionné par des équipes de la Ligue nationale de hockey cette année et tous les yeux sont tournés vers le jeune prodige.

Malgré sa fiche impressionnante, l'étoile montante du hockey junior, qui a aussi été nommé capitaine de l’équipe canadienne des moins de 18 ans en avril 2022, garde la tête froide et se concentre sur sa carrière.

Je ne pense pas à cela , a-t-il récemment déclaré lors d'une conférence de presse, en ajoutant que quand on joue, il ne faut pas se préoccuper de ce que les autres disent .

Les Canadiens, qui ont défait les Américains 6-2 mercredi soir, joueront pour la médaille d'or au Championnat du monde de hockey junior.

Avec les informations de Scott Larson