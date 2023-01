Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier à l'occasion du Noël orthodoxe, après une demande en ce sens du patriarche Kirill, a indiqué le Kremlin.

Compte tenu de l'appel de Sa Sainteté le patriarche Kirill, j'instruis le ministre russe de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine à partir de 12 h 00 le 6 janvier de cette année jusqu'à 24 h 00 le 7 janvier , a-t-il indiqué dans le communiqué du Kremlin.

Le président russe a en outre appelé les forces ukrainiennes à respecter cette trêve afin de donner la possibilité aux orthodoxes, confession majoritaire en Ukraine comme en Russie, d'assister aux offices la veille de Noël, ainsi que le jour de la Nativité du Christ .

Ce cessez-le-feu, le premier d'ampleur depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février, intervient après une demande en ce sens du patriarche de l'Église orthodoxe russe Kirill, un proche soutien de Vladimir Poutine.

Cet appel du patriarche Kirill avait été balayé par le conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak, qui a fustigé sur Twitter jeudi, avant l'annonce de M. Poutine, une éventuelle trêve de piège cynique et d' élément de propagande .

Des chars d'assaut de l'armée russe détruits sont exposés dans le centre de Kiev. Photo : AFP / SAMEER AL-DOUMY

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait lui aussi exhorté jeudi lors d'un appel téléphonique M. Poutine à mettre en place un cessez-le-feu unilatéral en Ukraine.

M. Erdogan a notamment rappelé à son homologue russe le résultat positif de l'accord sur les exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire, obtenu sous les auspices de la Turquie et des Nations unies.

Membre de l'OTAN, la Turquie ne s'est pas associée aux sanctions contre la Russie et tente de maintenir une position de médiateur entre Kiev et Moscou.

À l'occasion de ses discussions avec M. Erdogan, M. Poutine a en outre une nouvelle fois dénoncé le rôle destructeur des pays occidentaux dans le conflit du fait de leurs livraisons d'armes, cruciales pour l'effort de guerre ukrainien.

Le chef de l'État russe a accusé les Occidentaux de gaver le régime de Kiev d'armes et d'équipements militaires et de lui fournir des informations opérationnelles et de ciblage .

Un résident de Kherson devant sa maison bombardée par l'armée russe. Photo : Associated Press / LIBKOS

L'annonce d'un cessez-le-feu intervient après une frappe ukrainienne dans la nuit du Nouvel An qui a fait au moins 89 morts à Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine. Un bombardement particulièrement meurtrier que l'armée russe a dû reconnaître, fait extrêmement rare, et qui a suscité des critiques en Russie à l'encontre du commandement militaire russe.

Selon la presse russe, le bâtiment réduit en poussière par une frappe de HIMARS, une arme fournie par les États-Unis, abritait des centaines de mobilisés, donc des soldats non professionnels.

Sur le front en Ukraine, les combats se poursuivaient jeudi notamment à Bakhmout, une ville que les troupes russes épaulées par les mercenaires du groupe Wagner tentent de prendre depuis l'été, au prix de grandes destructions et de lourdes pertes apparentes dans les deux camps.

Selon le bilan quotidien de la présidence ukrainienne, cinq personnes ont été tuées et huit blessées ces dernières 24 heures. Parmi les morts figure un sapeur tué au cours d'une opération de déminage près de Kharkiv (nord-est).