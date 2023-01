Le Mondial de hockey junior, une occasion en or d’attirer les touristes au N.-B.

Une véritable opération de séduction bat son plein dans la province, alors que le ministère du Tourisme, à travers le programme Explore NB, organise des activités en marge du championnat, destinées entre autres aux partisans de hockey qui visitent le Centre Avenir de Moncton.

Pour Brendan McGuire d’Explore NB, ce tournoi représente une occasion en or d’exposer les attraits de la province aux yeux de tous et surtout de prouver que Moncton peut accueillir des événements d’envergure dans les années à venir.

Brendan McGuire, d'Explore NB, espère que la province prouvera qu'elle peut attirer d'autres compétitions sportives d'envergure. Photo : Radio-Canada / Mariam Mesbah

On veut que le monde qui visite ou regarde la télé voie le Nouveau-Brunswick comme une destination où il peut prendre des vacances. Tu peux avoir une aventure, explorer. On a des artisans, nous avons une très belle culture, on a une fierté de notre patrimoine ici comme n'importe quelle autre place au monde , explique-t-il.

« C’est notre chance de montrer au monde entier tout ce que le Nouveau-Brunswick a à offrir. » — Une citation de Brendan McGuire, Explore NB

Jonathan Haché, un partisan de hockey qui a participé aux différentes activités organisées par Explore NB au Centre Avenir, trouve que le ministère a réussi son pari.

Explore NB a une excellente équipe. Il y avait la yourte au Centre Avenir, avec des produits locaux. Les gens locaux ont un feu pour se réchauffer. Tu avais des gens sur la patinoire dehors. C'était excellent à voir. Voir sur TSN puis RDS les [images] de drone de notre ville, de notre communauté, c’était incroyable , dit-il.

Explore NB organise des activités en marge du championnat, destinées, entre autres, aux partisans de hockey qui visitent le Centre Avenir de Moncton. Photo : Radio-Canada

Des campagnes publicitaires sont également diffusées sur des chaînes de télévision et de radio pour promouvoir le Nouveau-Brunswick.

Pour le professeur de marketing au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Jean-Claude Poitras, le jeu en vaut la chandelle.

Jean-Claude Poitras, professeur de marketing au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

On ne pouvait pas se permettre de passer à côté d’un événement de la sorte. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, via le ministère du Tourisme, se devait de mettre la main à la pâte et de faire en sorte d’avoir un marketing adéquat qui allait mettre le Nouveau-Brunswick sur la map et que ça va continuer en 2023 durant toute l’année , lance-t-il.

Le Nouveau-Brunswick se tourne déjà vers l’avenir et songe à l’organisation d’autres rendez-vous sportifs.

La province croit disposer d'infrastructures adéquates pour organiser des compétitions de curling, de ski de fond et de ski alpin.

D’après les informations de Babatundé Lawani de Radio-Canada et de CBC