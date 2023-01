Un duo d’artistes de cirque ukrainiens poursuit sa passion à Timmins

Lorsque Andrii Balykhin et Anastasiia Parkhomenko ont fui l’Ukraine pour le Canada, ils ne rêvaient que d’une chose : continuer à travailler dans leur domaine.

Le duo a parcouru le monde en tant qu’artistes de cirque avant d’ouvrir leur propre école à Kiev, en 2020.

Aujourd’hui, ils transmettent leur art aux enfants dans le Nord de l’Ontario en tant que tout nouveaux instructeurs au Timmins Fitness Alternatives, une entreprise qui se spécialise dans les sports niches comme les performances acrobatiques aériennes.

Anastasiia Parkhomenko est une artiste de cirque qui pratique l'acrobatie aérienne à l'aide de tissus. Photo : Avec la permission d'Andrii Balykhin

« Nous adorons le cirque et nous adorons les enfants, nous voulons continuer [dans ce domaine]. » — Une citation de Anastasiia Parkhomenko

Un avant et un après

M. Balykhin et Mme Parkhomenko ont tous les deux reçu une formation en acrobaties aériennes et ont participé à de nombreuses tournées sur la scène internationale, notamment en Chine, en France et en Autriche.

C’était une époque si merveilleuse et intéressante. Nous avons eu la chance d’aller à la rencontre du monde entier et d’acquérir une expérience ‘cool’ , raconte M. Balykhin.

À la suite de la pandémie, le duo a ouvert son école. M. Balykhin se souvient clairement de leur dernière journée d’enseignement.

C’était le 23 février, nous étions loin de nous douter que le lendemain, les fusées russes seraient lancées sur notre pays , se remémore M. Balykhin.

« Le matin du 24 février, notre vie a été divisée, il y a un avant et un après. » — Une citation de Andrii Balykhin

Mme Parkhomenko s’est rendue en Pologne, puis le duo a obtenu du travail en Allemagne. Même s’ils étaient reconnaissants d’avoir trouvé un emploi, Mme Parkhomenko dit que leur vie a été mise sur pause durant la dernière année.

Il faut vivre au jour le jour sans rien savoir de ce qui vous attend le lendemain , ajoute M. Balykhin.

Andrii Balykhin, en bas, en pleine performance. Photo : Avec la permission d'Andrii Balykhin

Une fois leur contrat en Allemagne terminé, ils ont décidé de se rendre au Canada.

C’est alors qu’Alex Gagnon, propriétaire de Timmins Fitness Alternatives, a vu circuler sur Facebook que des hôtes temporaires étaient recherchés pour accueillir M. Balykhin et Mme Parkhomenko.

Ce fut pour moi un moment décisif , raconte M. Gagnon, qui tentait alors de recruter de nouveaux entraîneurs.

M. Gagnon ajoute qu’il se doutait bien que leurs talents seraient impressionnants et qu’il était heureux d’apprendre, en plus, qu’ils détenaient de l’expérience comme entraîneurs.

« Vous pouvez être un artiste, maîtriser un art, mais enseigner aux enfants et aux adultes c’est complètement autre chose. » — Une citation de Alex Gagnon

M. Balykhin et Mme Parkhomenko sont arrivés à Timmins le mois dernier et enseignent déjà. Ils affirment qu’ils aiment travailler avec les enfants et espèrent leur ouvrir les yeux sur les possibilités qui existent pour ceux dans le monde de l’acrobatie aérienne.

Nous pouvons montrer aux enfants ce qu'il est possible de faire , dit Mme Parkhomenko. Ils me voient et se disent : wow ! j’aimerais faire pareil , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Sarah MacMillan, de CBC