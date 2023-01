Un migrant retrouvé mort à côté du chemin Roxham

Selon nos informations, il s'agirait d'un migrant qui tentait de passer la frontière canado-américaine.

D'après des sources policières, le corps de cet individu, dont la nationalité est inconnue, a été retrouvé mercredi après-midi entre le chemin Roxham et le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, situé sur l'autoroute 15.

Il a été évacué par hélicoptère dans la soirée.

Près de 5 km séparent ces deux lieux, avec de nombreux champs et boisés forestiers.

Les circonstances du décès ne sont pas connues à l'heure actuelle. « On va enquêter sur les causes du décès, ça va prendre un certain temps », confirme un porte-parole de la Sûreté du Québec, responsable de cette affaire.

Il s'agirait du premier migrant retrouvé mort à la frontière depuis près d'un an. En janvier 2021, les corps de quatre personnes d'origine indienne ont été retrouvés près d'Emerson, au Manitoba.

Cette famille se serait égarée en tentant de quitter le Canada pour entrer aux États-Unis, avant de mourir de froid.