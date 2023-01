Québec ajoute 8,2 M$ pour la relance de l’usine Fortress de Thurso

Pour la deuxième fois en plus de trois ans, le gouvernement du Québec accorde plus de 8 millions de dollars à l’usine Fortress de Thurso pour qu’elle poursuive ses opérations « le temps d’identifier un repreneur ou de mettre en place une solution alternative ».

De passage à l’émission Les matins d’ici, le maire de Thurso, Benoit Lauzon, s’est réjoui de cet investissement.

Je pense que c’est une nouvelle importante de maintenir les infrastructures le plus longtemps possible. Je pense que c’est une bonne décision du gouvernement.

Celui qui est également le préfet de la MRC de Papineau était déjà au courant de la nouvelle étant donné que le décret date du 14 décembre 2021. Par contre, le grand public a pu apprendre son existence seulement le 4 janvier, jour de la publication.

Benoit Lauzon, maire de Thurso (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Avec cet argent, il sera possible de s’assurer du traitement des eaux usées et des eaux de la papetière , a expliqué M. Lauzon. Pour l’instant, il ne sera pas possible d’ajouter de nouveaux emplois, précise-t-il.

Dans le décret, il est spécifié que l’entreprise, qui a cessé ses opérations en octobre 2019, doit s’assurer que le projet présente un intérêt économique important pour le Québec .

Depuis 2019, le gouvernement de François Legault a investi près de 38 millions de dollars pour conserver l'usine.

Un an plus tôt, un prêt maximal de 8 millions de dollars avait été octroyé à l’entreprise Fortress, qui est devenue propriétaire de l’usine de pâte kraft, en 2010. Toujours en 2019, le gouvernement avait aussi versé un prêt de 5 millions de dollars à l’entreprise afin de sauver celle-ci.

En octobre 2020, Québec avait annoncé vouloir payer plus de 2 millions de dollars par année pour entretenir l'usine.

En réponse au ministre Fitzgibbon

Deux jours avant la signature de ce décret, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, a décidé de clore le chapitre de la production de la pâte de cellulose à l’usine.

Comment Benoit Lauzon interprète-t-il ce changement de cap du super ministre du gouvernement Legault? Je pense que c’est important pour lui de regarder l’ensemble des projets sur la table [ainsi que] les possibilités pour la relance de l’entreprise.

Le mois dernier, le ministre Pierre Fitzgibbon avait mentionné vouloir mettre de l'avant des projets tournés vers la bioénergie et qui permettraient à l’usine Fortress de survivre (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Puis, le maire a ajouté que l’important, c’est de retrouver un preneur de bois de pâte, ce qu’on n’a plus ici , a plaidé M. Lauzon qui mentionne que cela est la meilleure solution .

Le maire de Thurso a aussi confirmé que des entreprises continuent de manifester leur intérêt pour relancer cette usine.