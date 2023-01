Un ex-joueur de hockey de Winnipeg poursuit son entraîneur pour agression sexuelle

Un ancien joueur de hockey mineur allègue que son entraîneur, Robert (Bob) Dawson, l'a agressé sexuellement dans les années 1990. Dans une poursuite déposée à la Cour du Banc du Roi du Manitoba en décembre 2022, il décrit une emprise psychologique et des pratiques dégradantes de la part du mentor.

La déclaration allègue que pendant trois ans, de 1994 à 1997, l'adolescent a vécu sous l’emprise de son entraîneur qui lui promettait un accès à l’école privée de St. Paul’s High School en échange de son silence.

M. Dawson avait été arrêté en septembre 2021 par la police de Winnipeg et accusé de chefs en lien avec des agressions sexuelles et de la pornographie juvénile.

Deux anciens joueurs de l'Association de hockey du parc Assiniboine avaient approché la police en juin, disant avoir été abusés par l’entraîneur lorsqu’ils étaient adolescents, ce qui avait déclenché l'enquête. La poursuite intentée en décembre a été déposée par l'une de ces victimes présumées.

L’entraîneur, qui était aussi avocat, est mort subitement dans un hôtel de Winnipeg en octobre 2021. La police n'a pas jugé cette mort suspecte.

Les abus se sont intensifiés

Le plaignant, identifié sous le nom de John Doe dans le dossier judiciaire pour conserver son anonymat, a fait la connaissance de l’entraîneur lors de la saison de hockey 1992-93. Celui qu’il considérait comme son mentor a abusé de la relation de confiance, selon les documents judiciaires.

En 1994, l’adolescent de 14 ans a été accepté à St. Paul’s High School, à Winnipeg.

C’est à ce moment que la relation serait devenue abusive. L’action en justice indique que l’entraîneur a commencé à lui demander de porter certaines de ses possessions, notamment un t-shirt noir moulant portant le mot ESCLAVE et/ou un short court et moulant .

Les exigences de l’entraîneur à l’égard du plaignant ont continué à s’intensifier , décrit l’action en justice.

L’entraîneur aurait agressé physiquement et sexuellement l’adolescent alors qu’il était ligoté. Des photos et des vidéos ont été partagées avec d’autres personnes à l’insu du plaignant et sans son consentement , allègue la plainte.

Après ces abus, l’entraîneur ramenait l’adolescent chez lui, lui disant de ne rien dire à quiconque s’il voulait rester inscrit à St. Paul’s High School et continuer à jouer au hockey, selon la poursuite.

30 ans après les faits présumés

Le plaignant a aujourd’hui 42 ans. Les menaces et les agressions ont entraîné chez lui un traumatisme psychologique, selon la déclaration, telles qu’une faible estime de soi, des crises d’anxiété et de panique, une dépression et des troubles liés à la toxicomanie.

En 2021, près de 30 ans après les faits, le plaignant a déposé une plainte auprès du Service de police de Winnipeg.

Le demandeur réclame des dommages-intérêts généraux, aggravés et punitifs non précisés pour l’agression sexuelle, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l’obligation fiduciaire, des dommages-intérêts spéciaux pour couvrir les coûts des soins futurs et les frais de justice.

Les allégations de la poursuite n’ont pas été prouvées au tribunal.

Avec les informations de Nathan Liewicki