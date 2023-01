Plus de 1000 raccompagnements pour l’Opération Nez rouge au Nouveau-Brunswick

Le service de raccompagnement gratuit était offert un peu partout à travers le pays. Au Nouveau-Brunswick, c’était le cas cette fois-ci dans le Madawaska, la région Chaleur et la Péninsule acadienne.

Il y a eu un total de 1041 raccompagnements. Ça veut dire 577 dans la Péninsule acadienne, 337 dans la région d’Edmundston et 127 dans la région Chaleur , précise le coordonnateur de l'Opération Nez rouge au Nouveau-Brunswick, Gaétan Germain, au cours d’une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Bilan du retour d'Opération Nez Rouge au N.-B. ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Bilan du retour d'Opération Nez Rouge au N.-B.. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

C’est grâce à des centaines de bénévoles qui ont consacré du temps à ce service, souligne M. Germain.

On parle de 868 bénévoles. En parlant de bénévoles, ce sont des personnes. Chaque personne peut nous fournir différentes soirées. Alors, on en a utilisé plus que ça [...] près de 1000 , estime Gaétan Germain, qui est aussi un retraité de la Gendarmerie royale du Canada.

Réduire les risques d’accidents de la route

Le but du service de raccompagnement est de rendre les routes plus sécuritaires pendant le temps des Fêtes en réduisant les risques que des gens aux facultés affaiblies prennent le volant.

« Un transport, un raccompagnement, c’est un accident potentiellement évité. Pour nous, c’est primordial. » — Une citation de Gaétan Germain, coordonnateur de l'Opération Nez rouge au Nouveau-Brunswick

Nous, on raccompagne tous ces gens-là, que ce soit facultés affaiblies à cause de la consommation de stupéfiants ou de la boisson ou même de la fatigue. Il y a des gens qui, des fois après un party, vont être fatigués , explique M. Germain.

L’ancien policier recommande aux automobilistes d’éviter de prendre la route lorsque leurs facultés sont affaiblies, et ce, durant toute l'année, non seulement pendant les soirées d’activités de l’Opération Nez rouge.

Le service de l'Opération Nez rouge vise à raccompagner la population en toute sécurité en fin de soirée durant les Fêtes. Photo : Radio-Canada

À l’échelle nationale, l’Opération Nez rouge fait état de 22 903 bénévoles qui ont effectué 26 412 raccompagnements dans 74 communautés, du 25 novembre au 31 décembre 2022.

Avec les renseignements de La matinale, d’ICI Acadie