Les conditions routières se dégradent dans la grande région de Québec

Un système météorologique qui traverse actuellement le sud du Québec laissant neige et pluie verglaçante sur son passage complique les déplacements sur le réseau routier.

De la poudrerie nuie notamment à la visibilité sur plusieurs tronçons, autant sur la Rive-Nord que la Rive-Sud de Québec. De la neige s'accumule également par endroits.

Les services d'urgence sont aux aguets et dénombrent déjà des sorties de route. La Sûreté du Québec invite les automobilistes à surveiller les conditions avant de prendre la route et et d'éviter les déplacements non essentiels.

Plus de détails suivront.