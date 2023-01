Des propriétaires de logements à l’Î.-P.-É. insatisfaits de l'aide du gouvernement

En décembre, le gouvernement progressiste-conservateur annonçait un gel des loyers pour 2023.

La décision a été prise malgré la recommandation de la Commission de réglementation et d'appel de l'Île, qui suggérait des hausses de loyer pouvant atteindre 10,8 % pour les logements où le chauffage au mazout est inclus.

En contrepartie du gel des loyers, la province avait promis de l'aide aux propriétaires. Ce soutien est finalement arrivé ce mercredi. Le gouvernement provincial annonce une réduction des impôts fonciers pouvant aller jusqu'à 0,75 $ par tranche de 100 $ d'évaluation foncière.

Le ministre du Développement social et du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard, Matthew MacKay, estime que le moment est inapproprié pour augmenter les loyers dans la province. Photo : Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard

En plus, un programme pour les propriétaires d'immeubles à logements multiples offrira des remises sur les thermopompes, l'isolation, ou encore l'installation de chauffe-eau électriques.

Enfin, un fond de 10 millions de dollars permettre aux propriétaires d'emprunter de l'argent pour couvrir les coûts liés à l'achat et à l'installation d'équipement écoénergétique pour le chauffage.

Au total, ces annonces coûteront 24 millions de dollars à la province : 4,5 millions pour les remises sur les thermopompes et l'isolation; 9,5 millions pour la réduction des impôts fonciers; 10 millions pour le programme de chauffage.

« Cette série de programmes aidera les propriétaires à entretenir leurs unités de logement, alors que les programmes actuels viendront favoriser les projets de construction en cours et futurs de sorte à continuer d’augmenter l’offre globale de logements sociaux et abordables sur le marché. » — Une citation de Matthew MacKay , ministre du Développement social et du Logement

Des propriétaires mécontents

Les annonces gouvernementales ont été mal reçues par certains propriétaires. Chris Leclair, conseiller principal à l'Association des locations résidentielles de l'Île-du-Prince-Édouard (Residential Rental Association of P.E.I.) n'a pas mâché ses mots.

« Nous sommes déçus par ce qui a été proposé, en particulier à la lumière de l'ampleur des pertes subies par les propriétaires en raison du gel des loyers. » — Une citation de Chris Leclair

On nous a demandé notre avis et nous avons répondu au ministre. Nous avons expliqué à quoi devait ressembler un programme d'indemnisation. Nous l'avons basé sur la perte des revenus liée au gel des loyers. Ces remboursements d'impôts sont bien en dessous de cela , a-t-il ajouté.

Chris Leclair affirme avoir demandé une rencontre avec le ministre Matthew MacKay et que sa demande est restée lettre morte. On a demandé une rencontre, mais nous n'avons jamais reçu de réponse , explique-t-il.

Chris LeClair, conseiller principal pour la Residential Rental Association of P.E.I. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Le Parti vert reste méfiant

Du côté du Parti vert, opposition officielle à l'Île-du-Prince-Édouard, on approuve les remises sur l'installation des pompes à chaleur ou autres chauffe-eau électriques.

Cela signifiera que le coût d'exploitation des propriétés sera réduit. Nous nous rapprocherons de nos objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre , explique Hannah Bell, la députée du Parti vert dans Charlottetown-Belvedere.

Néanmoins, Hannah Bell reste sur ses gardes. Elle déclare que ce programme pourrait être trop généreux envers les propriétaires si ces derniers peuvent à la fois obtenir un remboursement de la taxe foncière, un soutien pour l'installation de pompes à chaleur et une augmentation de loyer grâce à une demande spéciale à la Commission de réglementation et d'appel de l'Île.

Car malgré le gel des loyers, les propriétaires peuvent toujours faire une demande spéciale auprès de la Commission de réglementation et d'appel de l'Île et obtenir une exception pour hausser leurs loyers de plus de 10 %.

« Si les propriétaires peuvent demander une augmentation de loyer, seront-ils toujours admissibles à ces subventions? » — Une citation de Hannah Bell , députée du Parti vert, Charlottetown -Belvedere

Dans mon quartier, un groupe de locataires d'un immeuble va voir son loyer augmenter de 42 %. Et cela a déjà été approuvé, avant que l'on annonce le gel des loyers. Les locataires doivent maintenant faire appel de cette décision , déclare Hannah Bell.

Les propriétaires ne seront pas éligibles à la subvention de l'impôt foncier pour les unités locatives s'ils présentent une demande à [la Commission de réglementation et d'appel de l'Île] et se voient accorder une augmentation supérieure à celle autorisée pour les tarifs de location de 2023. Si un propriétaire demande une augmentation à [la Commission], mais que celle-ci est refusée, alors il pourra toujours être admissible à recevoir la subvention , lit-on dans une réponse écrite du ministère du Logement.