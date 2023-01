Une femme de 25 ans arrêtée et inculpée en lien avec le meurtre de Taya Sinclair

La jeune femme de 25 a été arrêtée mardi et inculpée de meurtre au premier degré en lien avec le décès de Taya Sinclair, selon la police.

La police précise qu’elle était déjà en détention pour d'autres chefs d'accusation sans rapport avec cette mort.

La suspecte est également accusée de voies de fait graves, de séquestration et de menaces concernant une deuxième victime. Elle a comparu en cour provinciale à Saskatoon mercredi matin.

La police poursuit son enquête. Taya Sinclair, une Métisse de 24 ans, était mère de deux enfants, selon sa famille.

L'année dernière, le Service de police de Prince Albert s'était par ailleurs excusé pour avoir rendu publics les détails de la mort de Taya Sinclair avant d’avoir prévenu les membres de sa famille.

La police avait déclaré que tous les détails de la mort de Taya Sinclair, considérée comme un homicide, n'avaient pas été partagés avec sa famille avant d'être rendus publics.