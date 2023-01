Neige et verglas compliquent les déplacements dans le sud du Québec

La prudence et la patience sont de mise ce matin sur le réseau routier du sud du Québec et les Laurentides, où la pluie verglaçante et la neige rendent la chaussée très glissante. La pluie verglaçante doit se transformer en un mélange de bruine et de neige au cours de la journée, prévoit Environnement Canada.

Ce cocktail météorologique qui tombe sur le sud de l'Ontario et le Québec depuis mercredi soir a laissé une couche de verglas et de neige qui a rendu la chaussée et les trottoirs très glissants, notamment en Outaouais, dans la grande région de Montréal, en Montérégie et en Estrie.

Transports Québec rapporte de nombreuses sorties de routes dans la région métropolitaine où les autoroutes 10, 15, 20, 30, 40 et 50 sont couvertes de neige et/ou de verglas par endroits. Les conditions sont aussi difficiles sur les routes 132, 138 et 148 dans la région de Montréal ainsi que sur les routes 344, 309, 323 et 327 en Outaouais.

D'importantes quantités de neige tombées au nord du fleuve Saint-Laurent compliquent aussi la circulation sur les routes des Laurentides, de la Mauricie et de Lanaudière.

À Trois-Rivières et à Québec, la majorité des voies rapides sont partiellement couvertes ou couvertes de neige, selon Transports Québec.

La pluie verglaçante qui est tombée dans certains secteurs du sud du Québec tard mercredi soir et pendant la nuit se transformera en un mélange de faible neige et de bruine verglaçante intermittente. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Le verglas et les vents ont aussi causé plus d'une centaine de pannes d'électricité qui privent plus de 26 500 abonnés de courant, principalement en Montérégie, selon le dernier bilan des pannes d'Hydro-Québec.

Selon Environnement Canada, la pluie verglaçante devrait cesser en matinée en Outaouais, dans la région de Montréal et les Laurentides, où les précipitations devraient se transformer en faible neige ou en grésil, selon les endroits. Une mince couche additionnelle de verglas est possible en après-midi.

En Montérégie et en Estrie, l'avertissement de pluie verglaçante a été levé en fin de nuit.

Selon Environnement Canada, les régions de Lanaudière et de la Mauricie devraient recevoir environ cinq centimètres de neige supplémentaires jeudi matin.

Dans les régions des Bois-Francs, du Centre-du-Québec et de la Beauce, l'avertissement de neige a été levé jeudi matin.

Plus de détails suivront.