Bicyclettes électriques et scooters incendiés : mise en garde sur la sécurité

Les pompiers ont été appelés sur la rue Cathcart, le 1er janvier, vers 9 h, après que deux scooters de style Vespa aient été la proie des flammes sous un abri d'auto.

Je ne savais pas exactement ce qui brûlait. C’était un feu super chaud. C’était juste un brasier rouge orange brûlant , a décrit un voisin, Jason Leduc, qui a essayé d’éteindre le feu avec un extincteur et un tuyau d’arrosage pendant que son amie téléphonait au 9-1-1.

Une enquête est toujours en cours afin de faire la lumière sur la cause de cet incendie, pour savoir notamment si les scooters électriques sont en cause ou s'il s'agit d'un cas isolé.

Anna Cheung et Jason Leduc ont senti de la fumée, puis ont vu le feu chez leur voisin. M. Leduc a essayé de l'éteindre, mais il était déjà très fort. Photo : Radio-Canada / Kimberley Molina

La popularité des produits de micromobilité, comme les bicyclettes électriques et les scooters, augmente au même titre que les incendies liés à leurs batteries au lithium-ion. À Ottawa, on en a recensé trois en trois mois.

Les scooters sont partout. Les gens les utilisent pour se déplacer dans les rues de la ville. Ils les utilisent pour les livraisons. Certaines personnes gagnent leur vie avec , détaille le chef de division de la sécurité du Service des incendies d’Ottawa, Gerry Gill.

Il ajoute que ces moyens de transport sont souvent chargés à l’intérieur. Selon lui, cela peut accroître le risque d’emballement thermique , ce qui s’avère être une réaction d'échauffement de la batterie durant l'utilisation, causée par la nature des matériaux utilisés dans la chimie de la batterie.

Après quoi, les dommages peuvent se produire très rapidement, au même titre que lorsqu’une personne jette une cigarette dans une corbeille à papier. Le feu se propage plus vite que vous ne pourriez sortir de la pièce , illustre-t-il.

Comment s’y préparer?

Bien que tout peut se produire rapidement, il existe quelques signes avant-coureurs, comme des bruits de bulles, d’éclatement ou de sifflement, suivis d’un nuage de vapeur blanche provenant de la pile et d'une odeur nauséabonde.

M. Gill explique qu’il n'y a pas que le feu qui peut être mortel : l'hydrogène des piles peut se mélanger à d'autres produits chimiques pour créer de l'acide fluorhydrique, qui est très corrosif et peut détruire les tissus et les os.

Au Canada, les bicyclettes électriques et les appareils similaires sont réglementés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, tandis qu'aux États-Unis, ils relèvent de la Consumer Product Safety Commission.

À la mi-décembre, la Commission a envoyé une lettre à 2000 fabricants pour leur faire part des problèmes de sécurité que posent les produits qui ne respectent pas les normes de santé et de sécurité.

Entre le 1er janvier et le 28 novembre 2022, on a recensé au moins 208 incendies ou incidents liés à la surchauffe de produits de micromobilité aux États-Unis, peut-on lire dans la lettre. En tout, 19 personnes sont mortes, dont un garçon de 9 ans à New York, et au moins 22 personnes ont été blessées.

Il n'existe pas de norme obligatoire à l'heure actuelle , explique William Leishmen, qui vend des vélos électriques dans une boutique d’Ottawa. Il dit ne pas être surpris par la recrudescence des incendies.

William Leishman dit qu'il y a des préoccupations lorsqu'un produit ne répond pas aux normes de sécurité électrique. Photo : Radio-Canada / Kimberley Molina

Pas seulement utilisées dans les scooters électriques

Les batteries au lithium-ion se retrouvent dans de nombreux autres produits, dont les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et les brosses à dents électriques.

Selon Gerry Gill, du Service des incendies d’Ottawa, la meilleure façon de s'assurer qu'un produit reste sûr est de respecter les spécifications du fabricant, de le faire inspecter régulièrement et de veiller à ce que la batterie soit conservée à température ambiante et bénéficie d'une bonne circulation d'air.

Surtout, les gens ne devraient pas faire de modifications eux-mêmes sans consulter un réparateur réputé.

« Si le produit semble être une bonne affaire ou si vous traitez avec une petite entreprise et que le prix semble attrayant, s'ils n'ont pas de certification, évitez absolument ces produits. Vous vous rendez service à vous-même et à votre famille. » — Une citation de William Leishmen, propriétaire de Scooteretti

En tant que consommateur, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de faire ses devoirs , conclut l'homme d'affaires.