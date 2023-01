Le train léger, première victime de la pluie verglaçante

La ligne 1 du train léger est fermée à l'est de l'Université d'Ottawa, jeudi matin, en raison du gel du réseau électrique.

Les trains ne circulent pas entre les stations Blair et uOttawa en raison de la glace accumulée sur le réseau électrique aérien de la Ligne de la Confédération.

Sur Twitter, OC Transpo a gazouillé que la ligne était complètement fermée juste avant 5 h. Vers 6 h 15, le service de transport municipal a indiqué que la partie ouest de la ligne, entre la station Tunney's Pasture et l'Université d'Ottawa avait rouvert.

Des autobus de remplacement R1 circulent entre les stations Rideau et Blair et une navette entre les stations St-Laurent et Cyrville pour relier les passagers aux stations de la ligne pendant les problèmes d'électricité.

Un avertissement de pluie verglaçante est en place pour Ottawa et de la pluie verglaçante a été signalée à l'aéroport international à partir de 22 h environ, mercredi.

La pluie verglaçante commence aussi à avoir un impact sur les clients d’Hydro One dans l’est ontarien. Des coupures de courant sont signalées pour près 1500 d’entre eux dans le secteur de Prescott et Russell. En revanche, la situation semble stable du côté d’Hydro Ottawa et Hydro-Québec.