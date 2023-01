Fiona: des sinistrés ont des problèmes de moisissures en attendant les assurances

Angela Soltesz dit que sa compagnie d'assurance n'a toujours pas terminé les réparations à sa maison de Coxheath, en Nouvelle-Écosse, plus de trois mois après le passage destructeur de la tempête post-tropicale Fiona.

Maintenant, il ya de la moisissure dans sa maison et elle et elle dit que ses enfants ont développé une vilaine toux à cause de ça.

C'est stressant tous les jours. J'ai perdu le sommeil. Je m'inquiète tout le temps pour les enfants , confie-t-elle.

Angela Soltesz a deux enfants et travaille à l'école primaire Coxheath dans les programmes parascolaires et la garderie.

Elle rapporte que les échanges avec son assureur, Intact Assurance, ont été longs et exaspérants. C’était avant que la compagnie s’excuse du retard après avoir été appelée par CBC et qu’elle promette de commencer les réparations cette semaine.

« Vous essayez de vous concentrer au travail, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, et si les choses empirent? Je ne souhaite pas ça à personne. » — Une citation de Angela Soltesz, sinistrée Fiona

La mère monoparentale dit qu'elle était préparée pour la tempête, mais pas pour les conséquences d'une attente interminable.

Elle a immédiatement appelé son assureur lorsque l'eau de pluie a traversé son toit et que son sous-sol a été inondé.

Puis elle a pris les choses en main et trouvé une entreprise de réparation de toiture. Elle a tout payé d'avance et Intact l'a partiellement remboursée, mais elle a quand même déboursé environ 2000 $. Une facture difficile à encaisser si près des fêtes de fin d’année.

Angela Soltesz et ses enfants vivent avec de la moisissure en attendant l'aide de sa compagnie d'assurance. Elle dit qu'ils n'ont nulle part où aller à cause de la pénurie de logements à Sydney. Photo : Gracieuseté de Angela Soltesz

Le processus a pris plus de temps que prévu et son grenier regorge de spores et la moisissure est visible à plusieurs endroits au plafond.

Elle croit maintenant que les murs vont devoir être démolis et reconstruits.

Ça ne devrait pas sortir de ma poche, car ce n'était pas de ma faute. Je suis au téléphone avec eux depuis le jour où Fiona a frappé , dit-elle.

Vous payez une assurance tous les mois pendant, oh mon Dieu, pendant longtemps et vous vous attendez à obtenir de l'aide quand vous en avez besoin!

Angela Soltesz assure que depuis mercredi, elle a maintenant la promesse que tout ce qui est moisi sera retiré.

La compagnie Intact Financial Corporation a déclaré dans un communiqué qu'elle s'engage à traiter et à régler les réclamations avec équité, transparence et cohérence .

Leonard Joseph Wall et sa femme Amanda vivent dans leur maison à North Sydney depuis 30 ans, mais ils ont maintenant peur de la perdre à cause des dégâts. Photo : Gracieuseté de Leonard Joseph Wall

Leonard Joseph Wall est dans une situation similaire. Lui et sa femme, Amanda, vivent dans leur maison de North Sydney depuis 30 ans.

Pendant l'ouragan, du contreplaqué est venu arracher un coin de la maison, ce qui a exposé le toit à la tempête.

Leonard Joseph Wall était assuré auprès de Bluenose Insurance, qui a été achetée par Intact Financial Corporation à la fin novembre.

Il dit que les dommages étaient réparables et qu'il avait des entrepreneurs prêts à travailler, mais l'entreprise lui a dit de ne rien faire jusqu'à ce qu'un de ses représentants évalue les dommages. Il attend depuis trois mois.

La moisissure se développe dans le sous-sol et sur les murs de la maison des Wall. Photo : Gracieuseté de Leonard Joseph Wall

Maintenant, la moisissure se développe dans leur sous-sol et leurs murs et leurs plafonds sont prêts à s'effondrer.

« Je pense que ça va devenir l'un des plus gros cauchemars que ma femme et moi ayons jamais vécus. » — Une citation de Leonard Joseph Wall, sinistré

Il a dit qu'un évaluateur est venu à la propriété, mais qu’il n'est pas entré dans la maison et il n'a pas eu de nouvelles depuis.

Leonard Joseph Wall, qui est électricien, dit payer 414 $ par mois pour son assurance habitation qui couvre jusqu’à 300 000 $ pour sa maison. Il croit que si les choses continuent d'empirer, il risque de devoir déménager.

Une décision qui serait très difficile financièrement, mais aussi émotionnellement, car sa maison a vu grandir ses enfants et ses petits enfants.