De 2 à 5 millimètres de verglas attendus en Estrie dans la nuit de mercredi

Environnement Canada prévoit de 2 à 5 millimètres de verglas d'ici jeudi matin, avec des précipitations plus importantes pour les secteurs se rapprochant de la Montérégie.

Plus on est près de la frontière américaine, c'est un risque de pluie verglaçante essentiellement, suivi de pluie. [...] Plus on va vers Drummondville et la Beauce, ça va être un mélange de neige, de grésil et de pluie verglaçante , précise le météorologue de sensibilisation pour Environnement et Changement climatique Canada, Jean-Philippe Bégin.

Secteurs visés par un avertissement de pluie verglaçante : Brome-Missisquoi

Coaticook

Cookshire

Granby - Waterloo

Mont-Orford - lac Memphrémagog

Richmond

Sherbrooke Source : Environnement Canada

Les routes et les trottoirs risquent donc d’être glacés et glissants, et le ministère des Transports demande aux automobilistes d’éviter les déplacements non essentiels.

« Planifiez vos déplacements. Si vous avez la chance de pouvoir faire du télétravail demain matin, c'est peut-être une bonne option aussi. » — Une citation de Jeanne Séguin-Laflamme, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec

Par ailleurs, 130 camions seront sur les routes de la région jusqu'à jeudi pour étendre du sel de déglaçage.

Il y a une vigie, une patrouille régulière qui se fait à partir de ce soir avec la pluie qui va commencer, et du moment que ça commence à durcir, les équipes sont prêtes pour épandre le sel sur toutes les chaussées et toutes les autoroutes , souligne Jeanne Séguin-Laflamme.

Même son de cloche du côté de la Ville de Sherbrooke. Ce sont 31 camions qui s'occuperont de l'épandage. Les équipes d'Hydro-Sherbrooke seront aussi à l'affût en cas de pannes.

Pas deneige avant vendredi

Les secteurs de Lac-Mégantic, Thetford Mines et Weedon pourraient quant à eux recevoir jusqu'à 15 cm de neige et de grésil. Ailleurs en Estrie, il faudra s'armer de patience pour revoir un tapis blanc.

À partir de vendredi, on pourrait avoir quelques flocons de neige, mais rien de significatif. Ensuite, ce sont des températures de plus en plus froides qui vont s'installer , indique Jean-Philippe Bégin.

Ce n'est pas le début d'année espéré par les membres du Club de motoneige Harfang de l'Estrie.

On souhaite qu'il ne mouille pas trop pour ne pas imbiber encore plus les sentiers, que ça va ramollir, prendre encore plus de temps à geler , soupire le vice-président du club, Marc Lachance.

« Les passionnés attendent toute l'année pour avoir ces quelques semaines de plaisir. C’est sûr qu’on est fébriles, on a hâte que ça parte. » — Une citation de Marc Lachance, vice-président du Club de motoneige Harfang de l'Estrie

Avec les informations de Marion Bérubé