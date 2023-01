Une amende infligée à Trans Mountain pour avoir nui à des oiseaux passe de 88 000 à 4000 $

Dans sa décision, la Commission de l'organisme de réglementation de l'énergie du Canada explique que Trans Mountain a violé des règlements environnementaux visant à protéger les oiseaux migrateurs nicheurs et que cette violation est inacceptable .

Toutefois, le comité d'examen affirme que le montant de la pénalité n'avait pas été déterminé correctement, qualifiant le niveau de préjudice réel [de] faible, étant donné que seules des espèces communes ont été touchées et que le nombre d’individus touchés est relativement faible comparativement aux populations estimées .

Selon l'examen, la première violation de Trans Mountain est survenue en avril 2021 et concerne la destruction d’un nid et d’oeufs de colibris d'Anna par des travailleurs qui défrichaient des arbres le long du tracé de l'oléoduc, dans la section entre Langley et Burnaby.

À la suite de la visite d'un agent sur le chantier et de plaintes, le ministère fédéral de l'Environnement avait d’ailleurs ordonné la suspension des travaux de construction sur une petite portion de l'oléoduc, jusqu'à la fin de la saison de nidification des oiseaux, en août.

Une deuxième infraction survenue en mai 2021 est aussi décrite dans l’examen de la Commission, selon laquelle des travailleurs ont détruit un nid et des œufs de merles d'Amérique non marqués, dans la région de Coquihalla/Hope.

Deux autres quasi-accidents touchant des merles d'Amérique qui nichent à Burnaby ont été cités le même mois.

Selon le fonctionnaire qui a constaté les violations et imposé l’amende, les quatre événements démontraient que Trans Mountain n’avait pas mis en œuvre adéquatement les processus de vérification des compétences et de la formation, de supervision du personnel ou de contrôle et de coordination adéquats des activités opérationnelles, ce qui a causé des préjudices potentiels et réels à l’environnement .

Le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain à présent estimé à 21,4 milliards de dollars doit tripler la capacité de la ligne existante entre Edmonton et Burnaby, pour la porter à environ 890 000 barils par jour de produits pétroliers, dont du bitume dilué, du brut plus léger et du carburant raffiné.

La construction devrait être terminée en 2023.

D'après des informations de Karin Larsen