Un début de saison à oublier pour les motoneigistes

Si les monts Valin s'en tirent à bon compte malgré tout alors que de nombreux centimètres de neige y sont tombés, l'afflux de motoneigistes de l'extérieur, faute de neige ailleurs au Québec, et le redoux ont endommagé les pistes.

Lina Morin, copropriétaire de l'Auberge du km 31, située sur les monts Valin, invite les amateurs à éviter de s'aventurer à l'extérieur des pistes où une quarantaine de centimètres de neige, soit un pied et demi, ont disparu. Elle incite les motoneigistes à circuler dans les sentiers avec prudence.

Un coup que c’est gratté, après quelques motoneiges, ce n'est pas long que les sentiers sont déjà débâtis [...] Du côté du Valinouët, et nous au 31, c’est beaucoup montagneux, c’est beaucoup de courbes, c’est difficile pour l'entretien. Par contre, si on s’en va aux Escoumins, à Sacré-Cœur, ce n'est pas la même dynamique.

La situation est pire au Lac-Saint-Jean

Au Lac-Saint-Jean, la situation est beaucoup plus difficile alors que plusieurs sentiers sont présentement fermés. Au Relais des buttes de Saint-Félicien, de 50 à 60 % des pistes sont praticables. Le gel des plans d’eau se fait toutefois attendre.

On est sur un fond glacé, et dans les champs, il n’y a plus beaucoup de neige. Dans les bois, c’est moins pire parce que le vent a moins balayé. C’est pas mal mieux du côté de la forêt [...] , explique le président de la Corporation du relais des buttes de Saint-Félicien, Magella Boily.

Par ailleurs, en raison d’un faible taux de neige dans d’autres régions du Québec, plusieurs motoneigistes ont mis le cap sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour espérer y trouver de la neige, en plus des nombreux touristes provenant des États-Unis.

D’après un reportage de Mélissa Paradis