Shopify libère du temps à ses employés en supprimant des réunions

La décision a été annoncée dans une note interne, en précisant qu’elle sera en vigueur pour les deux prochaines semaines. Pour l’entreprise basée à Ottawa, cela veut dire 76 500 heures qui vont être libérées, pour faire d’autres tâches.

Du temps sans interruption est la chose la plus importante pour un artisan, et nous donnons à notre personnel une zone sans jugement afin de se soustraire ou de refuser les réunions, pour se concentrer sur ce qui compte le plus .

Les réunions régulières de trois ou quatre personnes, toutes les réunions des mercredis et celles de 50 personnes et plus à l’extérieur les jeudis de 11 h à 17 h seront annulées. Selon l’entreprise, cela va supprimer près de 10 000 rendez-vous des calendriers des employés.

Selon la note de l'entreprise, cela doit aussi permettre de mieux rentabiliser les temps creux entre les réunions pendant lesquelles les employés n’étaient pas vraiment en mesure d’avancer leurs projets.

Cette nouvelle vision concernant les réunions arrive après que l’entreprise eut laissé tomber en décembre ses plans de déménagement dans un espace de plus de 22 5000 mètres carrés au centre-ville de Toronto. Shopify avait alors annoncé qu’elle se concentrait sur le télétravail.

La valorisation de l’entreprise a pris un coup après une ascension fulgurante de la vente en ligne pendant la pandémie. Au milieu de 2020, l’entreprise était même devenue l'une des entreprises les plus valorisées, devançant la Banque Royale du Canada.

Valoriser le temps des employés

Tim Magwood est partenaire et cofondateur de l’entreprise de consultation en ressources humaines 1-DEGREE/Shift. Selon lui, faire une purge du calendrier est une excellente idée en début d’année. Cela peut rendre les gestionnaires plus conscients des réunions qu’ils organisent.

Je pense qu’il y a trop de réunions auxquelles nous assistons qui n’ont pas d'objectifs clairs. Si on se concentre davantage sur des réunions qui ont du sens, cela crée un lien, une communauté, de la concentration, c’est bien , explique-t-il.

Linda Nazareth est économiste et anime le balado Work and the Future. Pour elle, l’initiative est intéressante. Si elle reconnaît que rien n’indique qu’il s’agisse d’un changement à long terme, elle estime que cela montre un effort de l’entreprise pour créer un changement de valeurs.

Je pense que c’est comme réaliser que les travailleurs ressentent les choses différemment, qu’ils sont plus soucieux de la valeur de leur temps , indique-t-elle.

Elle ajoute que cette année de nombreuses entreprises sont susceptibles d’essayer différentes approches avec leur personnel dans un contexte de manque de main-d'œuvre et de changement de mentalité.