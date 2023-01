L’opposition au dézonage agricole s’organise à Saint-Augustin

Réunis au sein du collectif SOS terres agricoles et milieu de vie et soutenus par la branche locale de l’Union des producteurs agricoles (UPA), les opposants veulent sensibiliser la population aux dangers de ce projet de dézonage agricole inspiré, disent-ils, d’un modèle de développement dépassé .

Pour ce faire, les membres du collectif ont acheminé un dépliant informatif à 9000 résidents de Saint-Augustin-de-Desmaures dans lequel ils les invitent à manifester leur opposition aux élus municipaux.

Les zones délimitées en rouge sur la carte représentent les surfaces agricoles visées par le projet de plan d'urbanisme. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Le document précise que la révision du plan d’urbanisme actuellement à l’étude prévoit l’exclusion de 164 hectares de la zone agricole afin de permettre la construction de résidences et l‘agrandissement du parc industriel, et ce, en plein cœur de notre communauté .

Asphalter les champs agricoles

Il faut refuser ce modèle de développement d’une autre époque qui consiste à asphalter les champs agricoles. Il y a dans l’agglomération de Québec suffisamment d’espace en zone blanche pour accueillir ces développements , peut-on lire dans le dépliant.

« Notre Ville va à l’encontre de la volonté politique de la Communauté métropolitaine de Québec de protéger les terres agricoles. » — Une citation de Collectif SOS terres agricoles et milieu de vie

Les surfaces visées par le plan d’urbanisme proposé par la Municipalité sont réparties en deux zones. La première, d’une superficie de 55 hectares, est située à l’angle de la route de Fossambault et de la route 138. Elle serait dédiée au développement industriel.

La seconde, d’une superficie de 109 hectares, doit servir au développement résidentiel. Elle se trouve au sud de la route 138, entre la route Tessier et la rue Joseph-Dugal.

Le collectif SOS terres agricoles et milieu de vie a distribué 9000 dépliants comme celui-ci au cours des derniers jours. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

L’un des porte-parole du regroupement d’opposants, Denis Guénette, affirme que la superficie des deux zones équivaut à celle d’environ 306 terrains de football. Il croit qu’il est possible de barrer la route au projet en mobilisant un nombre suffisant de citoyens.

On a vu ce qui s'est passé dans le cas des [terres] des Sœurs de la Charité. Il y a eu une forte mobilisation et on souhaite vraiment que la mobilisation se fasse aussi, ici, et que les gens se lèvent debout en disant : non, ce n'est pas une façon de gérer, aujourd'hui, asphalter les terres agricoles comme ça se faisait dans les années 80 pour enrichir les promoteurs, ça n'a pas d'allure , dénonce-t-il.

Consultations

La proposition de révision du plan d’urbanisme a été présentée en 2021. Des consultations sont en cours depuis quelques mois. Les citoyens de Saint-Augustin-de-Desmaures ont jusqu’au 13 janvier pour soumettre à la Municipalité leurs commentaires sur le projet.

Le dépliant qui a été acheminé aux Augustinois comporte une partie détachable sur laquelle est rédigé un message demandant à la Ville de revoir son projet de plan d’urbanisme.

Denis Guénette, le porte-parole du collectif SOS Terres agricoles et milieu de vie. Photo : Radio-Canada

Les membres de SOS terres agricoles et milieu de vie enjoignent la population à signer la partie détachable et à l’expédier au greffe de la Municipalité par la poste ou par courriel, en utilisant une numérisation du document.

On demande l'appui de chaque citoyen de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures afin de conserver leur garde-manger puis notre territoire agricole qui est vital pour nos entreprises , indique le président de l’UPA de Québec-Jacques-Cartier, Gabriel Lalancette.

Moins de 1 % du territoire

Joint au téléphone par Radio-Canada, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Juneau, qui est actuellement en vacances à l’extérieur du pays, a tenu à préciser que la zone couverte par le plan d’urbanisme représente 0,77 % du territoire de la Municipalité. Il rappelle que 84 % du territoire est composé de terres agricoles.

On verra. Je ne vous dis pas que c’est coulé dans le béton. Le conseil va regarder tout ça puis va décider ce qu'il fait par la suite , indique M. Juneau.

Sylvain Juneau a tenté de relativiser la superficie agricole concernée par son projet de plan d'urbanisme. (Archives) Photo : Radio-Canada

Le maire mentionne que l’un des principaux objectifs du plan est de construire de nouvelles routes afin de désengorger la route 138, ce qui nous est demandé par énormément de gens .

Ce n'est pas dans le but de construire du résidentiel. Ça vient avec, c'est accessoire. Le but, c'est vraiment de désengorger le cœur du village, dans un cas, et de [permettre le] développement industriel loin du résidentiel dans un autre cas , explique Sylvain Juneau.

Avec des informations de Guylaine Bussière