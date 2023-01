Annulations de vols Sunwing : certains voyageurs veulent un recours collectif

Alors que les voyageurs canadiens qui ont été impactés par des retards et des annulations de vols de la compagnie aérienne Sunwing sont tous rentrés au pays, certains d’entre eux veulent intenter un recours collectif à son encontre.

Parmi ceux qui veulent tenir Sunwing responsable se trouve Mitchell Woloshyn, un vendeur de Saskatoon, qui affirme que les délais de vols que lui et sa compagne ont connus, ont eu de conséquences sévères dans leurs vies.

« Je veux participer à un recours collectif, car ce voyage a eu un impact conséquent sur la santé mentale de ma ma compagne. » — Une citation de Mitchell Woloshyn, un voyageur de Saskatoon

Mitchell Woloshyn ajoute qu’il a essayé de soumettre des réclamations en ligne auprès de la compagnie Sunwing à deux reprises, mais sans succès.

Nous avons manqué Noël, nous avons subi beaucoup de stress et perdu du travail. Sunwing devrait nous indemniser , estime-t-il.

Martin Cole, un résident de Medicine Hat, a également connu des retards et des dépenses importants.

Nous avons dépensé 1600$ auprès d’une autre compagnie aérienne et faire un autre trajet en voiture pour rentrer chez nous. Nous avons été retardés de 52 heures par Sunwing, sans compensation ni communication , a-t-il dit.

Un avocat de Regina, Tony Merchant, estime que Sunwing ne peut pas utiliser les conditions météorologiques pour justifier les annulations et les retards qui sont survenus sur une période de plus de six jours.

L'avocat Tony Merchant affirme que les gens intéressés à faire partie d'un recours collectif peuvent signaler leur intérêt auprès de bureaux d’avocats spécialisés dans ce genre de poursuite. Photo : Radio-Canada

Il remet aussi en question la décision de Sunwing qui a annoncé la semaine dernière qu'elle allait annuler tous les vols à partir de la Saskatchewan jusqu’au 3 février. Selon Tony Merchant, cette démarche nuit beaucoup à ceux qui avaient déjà fait des plans de voyage.

CBC/Radio-Canada a tenté de rejoindre Sunwing concernant les indemnisations des vols annulés et en retard, mais les responsables n’ont pas donné suite à cette demande.

Avec les informations de Pratyush Dayal et Danielle Dutrisac