La microbrasserie Cap Gaspé cesse toutes ses activités

L’entreprise, fondée en 2017 par le duo père-fille Claude Côté et Audrey-Anne Côté, a déjà cessé toute activité de production de bières. Cap Gaspé cessera l'opération du bar situé à Gaspé au cours du mois de janvier.

Plusieurs facteurs expliquent cette fermeture, mais pour la copropriétaire Audrey-Anne Côté, le décès de sa mère cet automne a précipité la décision. Sa mère Joanne occupait certains volets administratifs de la microbrasserie.

Audrey-Anne Côté explique que les dépenses ont considérablement augmenté en raison des effets de la pandémie et du contexte inflationniste qui ont fait exploser le coût des matériaux et du transport. Considérant la faible rentabilité rencontrée au fil des dernières années, l'entreprise n'était plus viable.

C’est difficile d'être entrepreneure tout en ayant une bonne qualité de vie avec le peu de profits que je faisais. […] En plus, je suis toute seule. Mon père approche la retraite, je n’ai pas de partenaire, je suis en deuil avec ma mère cet automne et mon grand-père aussi pendant le temps des Fêtes , témoigne la copropriétaire.

« C’est lourd, je n’ai pas envie de continuer seule. C’est mieux de quitter le navire pendant qu’il coule qu’avant qu’il ne soit trop tard. » — Une citation de Audrey-Anne Côté, copropriétaire de Cap Gaspé

Audrey-Anne Côté songeait déjà depuis quelques mois à fermer sa brasserie. Photo : Radio-Canada / William Bastille Denis

La copropriétaire mentionne que cette fermeture aurait sans doute pu être évitée si Cap Gaspé avait choisi de grossir sa production. Les microbrasseries régionales doivent distribuer leurs produits dans les grands centres urbains, souligne-t-elle, surtout une fois la haute saison terminée.

Pour avoir de la profitabilité, il faut grossir énormément, mais je n’ai pas les moyens d'investir davantage alors j'aurais été obligée de rechercher des investisseurs , regrette-t-elle.

« On a tout donné ce qu’on avait à donner. Poursuivre l’aventure de Cap Gaspé aurait demandé beaucoup de temps, d’énergie et d’argent. » — Une citation de Audrey-Anne Côté, copropriétaire de Cap Gaspé

Selon la copropriétaire, le nombre élevé de microbrasseries dans la région n'a pas été un facteur dans la fermeture. Elle estime que l'esprit de compétition existe plutôt dans les grandes villes où les microbrasseries sont plus nombreuses.

Évidemment, quand on exporte ailleurs, c’est là que la game se joue pour se tailler une place sur les tablettes. Ici, par contre, on vit peut-être un peu de concurrence en hiver. Mais d’avril à octobre, c’est le contraire, tout le monde manque de produits ou presque , explique-t-elle.

Cap Gaspé est situé à quelques minutes du centre-ville de Gaspé, soit tout près du parc industriel des Augustines. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Les bières d’inspiration allemande : une marque de fabrique

Selon Audrey-Anne Côté, les bières d'inspiration allemande font la renommée de Cap-Gaspé.

Il y a cinq ans, plusieurs brasseries au Québec se lançaient dans les bières de type belge, alors on a voulu faire différemment. En plus des bières d’inspiration allemande, on a fait une New England IPA […], chose que personne ne faisait en Gaspésie , raconte-t-elle.

Cap Gaspé célèbre ses 5 ans ÉMISSION ICI PREMIÈRE • D'Est en Est Cap Gaspé célèbre ses 5 ans. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Cap Gaspé écoule présentement ses fûts et les dernières bières embouteillées jusqu’à épuisement des stocks.