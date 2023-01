Les jumelles Normand prêtes pour leur aventure en Espagne

Les sœurs jumelles cyclistes Florence et Adèle Normand s'envoleront bientôt vers l'Europe afin d’amorcer leur nouvelle saison. Les athlètes originaires d’Alma viennent de signer des contrats avec des équipes professionnelles espagnoles et participeront aux plus importantes courses du continent.

À 21 ans, Adèle et Florence en sont à leur deuxième et troisième année sur un circuit professionnel de cyclisme. Dans quelques jours, elles s'envoleront vers l'Espagne pour rejoindre leurs nouvelles équipes sur le circuit continental de l’Union cycliste internationale (UCI). Florence fait partie de l'équipe Sopela et Adèle se joint à Massi Tactic.

Au cours des prochains mois, les jumelles pourront être sur la ligne de départ des plus grandes courses, comme le Tour d'Espagne, aussi connu sous le nom de Vuelta Femenina.

J'ai juste hâte parce que l'année passée on en a fait quelques-unes puis ça a juste donné le goût d'en faire plus. On va avoir plus d'opportunités cette année. C'est juste de voir où on peut se rendre , raconte Adèle.

C'est le fun d'arriver à une course et te dire wow, c'est les filles que je vois à la télé et maintenant, on fait partie de ces filles-là. C'est toujours cool en étant plus jeune et moins expérimentée, parce que c'est un peu comme avoir la chance de vivre le rêve avant de jouer pour la victoire, même si on devrait toujours jouer pour la victoire , ajoute Florence.

La cycliste Adèle Normand lors d'une course. Photo : Gracieuseté d'Adèle Normand

Ces contrats avec des équipes espagnoles marquent un nouveau chapitre dans leur carrière respective. Elles se sont fixé de nouveaux objectifs qu'elles ont bon espoir d'atteindre.

Je pense que les deux, on est capables de faire des podiums professionnels cette année et je pense que c'est dans nos objectifs personnels aussi. C'est sûr que j'aimerais gagner un titre national parce ce que ça fait deux ans que je passe proche , reconnaît Florence.

C'est quand même une première année où on déménage vraiment en Europe parce qu'avant, on était avec des équipes canadiennes, même si on courait en Europe. C'est juste de prendre bien la transition au début et après, oui faire des performances. J'aimerais ça faire des victoires c'est sûr, mais de me faire voir par des grosses équipes aussi , ajoute Adèle.

De père en filles

La passion des sœurs pour le vélo leur a été transmise par leur père. Elles ont fait leurs débuts avec le club Proco d'Alma et ont gravi les échelons au fil des années. Bien qu'elles passent la plupart de leur temps sur un autre continent, il reste toujours important pour elles de représenter le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Nombreux sont ceux d’ailleurs qui s'impliquent dans leur développement, comme BleuGîte, l'Association des gîtes de la région qui leur offre des bourses.

Même si on est dans des équipes espagnoles, on trouve ça important de dire qu'on vient d'ici et qu'on est Canadiennes parce que c'est dur de représenter le pays autrement que sur quelques courses dans l'année , avoue Adèle.

Adèle et Florence sont l'une des deux paires de jumelles sur le circuit professionnel continental.