Le Port de Saguenay accueille son premier navire de l’année

D’une longueur de 108 mètres, celui-ci arrivait de la Pologne et contenait une cargaison de marchandises diverses.

Des membres de l’équipe de Port de Saguenay, dont le président-directeur général Carl Laberge, sont allés remettre directement la plaque commémorative à bord du navire au capitaine Gregory B. Katsirubas.

Celle-ci sera accrochée à même la cabine des marins. Un panier de produits régionaux lui a aussi été remis.

Le capitaine Gregory B. Katsirubas (à gauche) a reçu une plaque de Carl Laberge, président-directeur général de Port de Saguenay (à droite). Photo : Gracieuseté de Port de Saguenay

Selon Carl Laberge, cette célébration se fait exclusivement pour les navires provenant d’un autre pays.

Ça se fait un peu partout dans les ports dans le monde. Les ports de Montréal et Québec le font. Nous, à Saguenay, on le fait depuis longtemps aussi. Certains remettent une canne à pommeau d’or, nous, on a une belle plaque faite de bois et d'aluminium qui symbolise la région et qu’on remet au capitaine [...] , a-t-il expliqué.

« Le capitaine était très content. Il nous a assuré qu’il allait mettre la plaque du Port de Saguenay en évidence dans la cabine des marins. » — Une citation de Carl Laberge, président-directeur général, Port de Saguenay

Du côté du Port de Québec, la tradition se fait depuis 1835.

Diminution du trafic maritime en 2022

L'année 2022 est qualifiée d’ année occupée par l’administration portuaire de Saguenay. Celle-ci s’est conclue par son troisième plus fort tonnage de son histoire, avec 642 500 tonnes.

Toutefois, le port a accueilli moins de navires qu’en 2021, qui était l’année la plus importante. Avec 69 navires en 2022, il s’agit d’une diminution de 27.

[...] En termes de tonnages, c’est très bon pour nous. Ç’a été caractérisé encore une fois par beaucoup d’exportations au niveau des granules de bois entre autres, et on a manutentionné beaucoup de produits , a fait valoir Carl Laberge.

Selon lui, la hausse marquée du tonnage de 2021 est causée par une très forte demande de produits lors de la pandémie de COVID-19.

Ça s’est matérialisé par une demande accrue de toutes les matières de base. Donc ça nous a affectés nous aussi au Port de Saguenay, donc on a transité plusieurs marchandises [...] , a-t-il ajouté.

Convoyeur

L’administration portuaire s’attend à ce que l’année 2023 soit similaire à la précédente.

Elle entrevoit aussi un accroissement de son rôle au sein de la voie maritime Saguenay-Saint-Laurent jusqu'aux Grands Lacs, notamment en raison de la mise en place d’un nouveau convoyeur électrique.

Le projet de 66 millions de dollars a été annoncé en août 2021.