Les Oilers doivent apprendre à jouer avec une avance

Les Oilers occupent la dernière place donnant accès aux séries dans l’Ouest. Derrière eux, on retrouve l’Avalanche du Colorado, qui a 1 point de moins, mais qui a joué trois matchs de moins et qui présente donc un meilleur pourcentage de victoires.

L’équipe connaît une séquence difficile à domicile, où elle a perdu ses cinq derniers matchs (0-4-1). Lors de trois de ces rencontres, elle avait les devants par une marge de deux buts avant de voir l’adversaire revenir de l’arrière.

Les Oilers ont habitué leurs supporteurs à des retours spectaculaires. Douze fois cette saison, ils ont remporté un match après avoir tiré de l’arrière. Les joueurs ont démontré que, peu importe le pointage en cours de match, il ne faut pas les compter comme battus.

Cette confiance semble plus fragile quand l’équipe joue en ayant les devants.

L’entraîneur-chef Jay Woodcroft croit qu’on peut tirer un peu de positif de la performance de son équipe lors des récents matchs présentés à la Place Rogers.

Tu ne peux pas grandir ou t’améliorer si tu ne sors pas de ta zone de confort , a-t-il dit après l’entraînement de l’équipe mercredi à midi.

Il a ajouté qu’il n’était pas inquiet de voir ses joueurs acquérir de mauvais réflexes après avoir perdu une avance à quelques reprises.

Quand tu réussis à revenir de l’arrière, tu gagnes en confiance et quand la situation se reproduit, tu sais que tu peux revenir, car tu l’as déjà fait. Je ne crois pas que le contraire soit vrai. Ce n’est pas parce que tu as perdu l’avance dans quelques matchs que tu commences à douter de ton jeu. À preuve, nous avons joué une de nos meilleures périodes il y a deux matchs à peine à Seattle, alors que nous avons pris une avance de 4-0. Contre les Jets, nous n’avons accordé que 17 tirs au but dans la rencontre.

Selon l’entraîneur, les joueurs doivent réaliser qu’il faut jouer de façon constante durant 60 minutes, peu importe le pointage.

Manque de leadership dans le vestiaire?

Plusieurs se demandent s’il y a un joueur qui se fâche dans le vestiaire après de mauvaises performances de l’équipe. La saison dernière, les Oilers comptaient sur des vétérans comme Mike Smith, Duncan Keith et Kris Russell, qui n’avaient pas peur de parler quand les choses allaient mal.

Difficile de dire s’ils ont été remplacés dans le vestiaire.

Bien sûr, nous nous ennuyons de ces trois joueurs. Ils étaient plus âgés et étaient des vétérans dans la ligue. Cela dit, je ne crois pas que leur départ soit un problème pour notre vestiaire. Nous avons un groupe de joueurs qui sait ce qu’il a à faire lors de chaque partie , a mentionné l’attaquant Leon Draisaitl.

Le défenseur Tyson Barrie a renchéri en mentionnant à quel point Mike Smith jouait un rôle important au sein de la formation, l’an passé.

Avec lui, chaque joueur savait qu’il était responsable de son jeu et qu’il devait rendre des comptes en cas de contre-performance.

Barrie ajoute que le noyau de joueurs toujours présents au sein de l’équipe a appris des choses de Smith et des autres vétérans, et que c’est à leur tour, maintenant, de s’assurer que chaque joueur comprend bien le rôle qu’il a à jouer au sein de la formation.

Du déjà vu

Après un bon début de saison, les Oilers se retrouvent dans une situation qui ressemble beaucoup à celle de la saison dernière.

L’équipe se bat pour une place en série. L’an passé, après 39 parties, elle se retrouvait à 2 points des Flames, qui occupaient le dernier rang donnant donne droit à une participation en séries. L’équipe venait de perdre 13 de ses 18 derniers matchs.

Quelques jours plus tard, l’entraîneur-chef Dave Tippett était remercié, puis remplacé par Jay Woodcroft. L’équipe avait terminé la saison avec un dossier de 26-9-3 sous la gouverne de son nouvel entraîneur.

Il n’y a pas de doute, l’arrivée de Jay a créé une étincelle , affirme Leon Draisaitl. Avoir une nouvelle voix dans le vestiaire a créé un sentiment d’excitation et nous devons retrouver ce sentiment.

L’attaquant, qui occupe le deuxième rang des marqueurs derrière son coéquipier Connor McDavid, sait qu’il serait très surprenant que Jay Woodecroft soit congédié. Les joueurs doivent donc trouver d’eux-mêmes la motivation qu’ils avaient l’an passé.

Nous devons recommencer à faire les petits détails que nous faisons si bien. Nous sommes une équipe excessivement rapide quand nous nous appliquons. C’est à nous de remettre l’équipe sur la bonne voie.

Au premier match de Jay Woodcroft derrière le banc, les Islanders étaient les adversaires des Oilers. Edmonton avait gagné, puis remporté aussi les quatre matchs suivants. Jeudi, ce sont ces mêmes Islanders qui seront les visiteurs à la Place Rogers.