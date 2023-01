L’érosion côtière s’est aggravée à Clarke City après le passage de la tempête

La tempête qui a frappé le Québec pendant le temps des Fêtes a laissé beaucoup de débris sur son passage dans les secteurs de Val-Marguerite, Clarke City et Gallix, en particulier près des plages. Par endroits, les vagues y ont grugé plusieurs mètres de terrain. Les décombres de roches, d'arbres et de béton s'entassent le long des plages.

Par chance, aucune résidence n'a été entraînée par la tempête et la Ville s'est évité de procéder à des évacuations d'urgence.

La conseillère municipale du district de Sainte-Marguerite, Mélanie Dorion, croit cependant que les travaux de réparation pourraient prendre jusqu'à deux ans.

Énormément de terrain a été emporté par la mer. On peut dire quelques mètres, c'est énorme. Ça donne des inquiétudes pour certaines installations, comme le camping à Clarke City, qui a perdu sa descente pour aller à la mer. [C'est] la même chose pour les emplacements municipaux, comme le stationnement. Il n’y a plus rien de vraiment accessible , relate la conseillère municipale.

Les débris jonchent la plage de Clarke City. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Elle ajoute que des travaux de nettoyage effectués plus tôt cette année, qui visaient à retirer des maisons désaffectées par la grande tempête de 2016, pourraient avoir aidé à minimiser les dégâts.

Si ça n'avait pas été fait en amont de cette tempête-ci, on aurait vraiment du gros dégât au niveau environnemental. Fosses septiques, anciennes installations électriques…Ça, c'est vraiment positif. Il y a du travail qui se fait , souligne-t-elle.

L'escalier donnant accès à la plage de Clarke City a été grandement endommagé lors de la tempête. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Relogement possible

Patrick Bourgoin, un résident de Clarke City, a observé de près la tempête et ses ravages sur les plages.

« On a perdu beaucoup de terrain. L’élyme des sables, il y a des places qu’il en reste presque plus. C’est une question de temps avant que la mer traverse de l’autre bord. » — Une citation de Patrick Bourgoin, résident de Clarke City

Selon lui, la Municipalité doit en faire plus pour s’adapter à l’érosion côtière.

On a vu que ça a monté d’au moins une quarantaine de pieds sur le terrain juste en face. Il va falloir prendre des actions au plus vite si on veut limiter un peu les dégâts. Ce n’est pas de se battre contre la nature, on ne peut pas se battre contre elle, on vient d’avoir la preuve , explique Patrick Bourgoin.

La tempête de décembre 2022 a grugé plusieurs mètres de terrain, selon la conseillère municipale Mélanie Dorion. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

La conseillère municipale Mélanie Dorion explique que des travaux d'ensablement durable pourraient débuter en 2023.

Il y a des solutions intéressantes qui s’en viennent pour 2023. Il y a beaucoup de développement. C’est une forme d'ensablement, pas vraiment d’enrochement , explique Mme Dorion.

Qui plus est, elle estime qu’il soit possible que certains résidents doivent à nouveau être relogés.

« On ne se le cachera pas, à certains endroits, ce ne sera probablement pas possible de mettre suffisamment de financement pour être capable de faire la job correctement. Donc il va falloir faire une réflexion comme ça. » — Une citation de Mélanie Dorion, conseillère municipale du district Sainte-Marguerite

Des résidences avaient également dû être démolies ou relocalisées, notamment après les grandes tempêtes de 2010 et de 2016.