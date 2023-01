Un début de saison qui se fait attendre pour les motoneigistes de la région

Alors que plusieurs clubs étaient sur le point d’ouvrir leurs sentiers la semaine dernière, la pluie et le redoux sont venus anéantir leurs efforts, vendredi dernier. Cela entraîne un retard de quelques semaines comparativement aux dernières années, alors que les sentiers étaient accessibles dès la pause des Fêtes.

Dans le fond, on aurait eu un début normal si on n’avait pas eu deux jours de pluie il y a une semaine. Le fait qu’on ait reçu quasiment deux pieds de neige en quelques jours, suivi de deux journées de pluie, ç'a tout fait dégeler ce qu’il y avait en dessous , mentionne Mario Poirier, administrateur régional de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).

« Tout le travail que les clubs avaient fait depuis le début de la saison pour casser les sentiers, c'est tout tombé à zéro. Partout où il y a des ''swomps'', et Dieu sait qu’on en a en région, les dessous ont dégelé. Certains clubs se sont fait prendre avec des enlisements majeurs de leurs machines. » — Une citation de Mario Poirier

Les panneaux indiquent la direction des différentes villes de la région à partir des sentiers de motoneige. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Emily Blais

Si près de l’ouverture

Une situation que corrobore Denis Lefebvre, président du Club de motoneige de Val-d’Or. Il était sur le point d’annoncer l’ouverture des sentiers qui entourent la ville quand la pluie est venue mêler les cartes.

Il y a trois semaines, on a commencé à taper les sentiers. On était prêts pour les grosses machines, puis il y a eu du doux temps et de la pluie, on n’a pas pu sortir. Là, il faut recommencer. On ne peut pas ouvrir les sentiers, parce que pour ça, il faut que ce soit sécuritaire. Et ce n’est pas sécuritaire , explique M. Lefebvre.

Il y a des bouts dans les sentiers où il y a de l’eau. Il y a des endroits où on ne peut pas aller avec la grosse machinerie parce que ça défonce. Il n’y a rien d’ouvert, mais on travaille dans les sentiers. Depuis deux jours, il y a beaucoup de motoneigistes bénévoles qui vont retaper les fonds de sentiers , souligne-t-il.

On retrouve quelque 3300 km de sentiers de motoneige en Abitibi-Témiscamingue. (Archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le Club de motoneige de Rouyn-Noranda avait quant à lui déjà ouvert son tour de ville et le sentier qui mène à Arntfield avant que la pluie ne vienne gâcher la fête. C’est un début de saison très difficile , concède le président Daniel Audy.

Toute la neige est tombée en même temps, ce qui fait que le dessous n’a pas réussi à geler. Et en plus, avec la pluie, les criques ont monté un peu partout. On ne recommence pas à zéro, parce qu’on avait réussi à casser quasiment tous les sentiers et le fond va rester dur, ajoute-t-il. C’est difficile, mais une chance qu’on de bons bénévoles et quand même une bonne quantité jusqu’à maintenant. Ça nous aide à maintenir le rythme, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d’heures de bénévolat, fait observer M. Audy.

Les sentiers de motoneige de la région ont besoin d'une nouvelle neige après le récent redoux. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La lumière au bout du tunnel

Les températures plus froides qui s’installent ces jours-ci font toutefois poindre la lumière au bout du tunnel, selon Mario Poirier. On attend quand même des -15 degrés dans les prochains jours sans qu’il y ait trop de neige. C’est parfait, parce que ça va faire durcir les fonds , indique-t-il.

Après ça, dès qu’il y aura un peu de neige, les clubs vont pouvoir surfacer les sentiers pour qu’ils deviennent beaux et praticables. Au niveau des connexions entre les villes, ça devrait se faire en fin de semaine, poursuit M. Poirier. Si tout va bien, dans le courant de la semaine prochaine, le réseau devrait être opérationnel à 90 ou 95 %. Aussitôt qu’on peut recevoir un peu de neige, ça va aller vite. Les clubs ont vraiment à cœur d’offrir de beaux sentiers à leurs membres, alors ils vont mettre les bouchées doubles, c’est certain , estime-t-il.

La saison de motoneige en sentiers n'a pas encore pu prendre son envol en Abitibi-Témiscamingue. (Archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Un optimisme que partage Denis Lefebvre avec un bémol.

Ce que ça nous prend, c’est quatre ou cinq jours de suite à -20 degrés pour que ça puisse geler, puis un bon 10 pouces de neige pour être capable d’égaliser ça. On pense bien en avoir pour une semaine avant de pouvoir annoncer que c’est ouvert. Ça s’en vient, ça va prendre encore au moins une semaine, mais la météo n’annonce pas beaucoup de neige. À 1 ou 2 centimètres par jour, on ne va pas loin avec ça , fait-il remarquer.

C’est aussi ce que croit Daniel Audy.

S’il neige un peu la semaine prochaine, c’est sûr que notre fond est dur, alors aussitôt qu’on aura au moins 4 à 6 pouces de neige, on devrait être capables de surfacer et rouvrir les sentiers. Cependant, ils annoncent du froid, mais pas beaucoup de neige. Ça prend un bon 6 pouces de neige pour qu’on puisse commencer à faire quelque chose de bon , fait-il valoir.

Les surfaceuses seront de nouveau sollicitées quand la neige va retomber sur la région. (Archives) Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Cap sur les portes ouvertes

Qu’à cela ne tienne, Mario Poirier maintient le cap et est convaincu que les portes ouvertes de la FCMQ auront lieu comme prévu, les 15 et 16 janvier, en Abitibi-Témiscamingue. Cette activité permet à tous les motoneigistes qui en font la demande de circuler gratuitement sur les sentiers fédérés partout au Québec.

Quant aux droits d’accès, le Québec enregistre une légère baisse qu’il estime à environ 4 %, mais qui n’a rien à voir avec les conditions météorologiques, puisque la plupart des motoneigistes se les procurent en prévente avant le 9 décembre.

Tout le monde a hâte que ça commence, à ce temps-ci de l’année. Mais il faut être patient. Une fois que la saison est en branle, on a au moins trois beaux mois devant nous. Depuis quelques années, la saison commence toujours quelques jours plus tard, mais elle s’étire jusqu’à la fin mars. Dans les dernières années, on s’est promenés jusqu’à la mi-avril , rappelle-t-il.

Les 11 clubs de motoneige de la région entretiennent 3300 kilomètres de sentiers pour environ 7000 membres. Au Québec, le réseau totalise 33 000 kilomètres de sentiers et la FCMQ compte plus de 100 000 membres.