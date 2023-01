Un infirmier de la C.-B. soupçonné de trafic de médicaments sur ordonnance en prison

Aucune des allégations n’a été prouvée en cour et aucune accusation n’a été portée contre l’infirmier, c’est pourquoi CBC/Radio-Canada a choisi de ne pas divulguer son nom.

À la fin de 2021, Service correctionnel Canada a commencé à enquêter sur des anomalies dans la façon dont l’infirmier manipulait les médicaments, selon une requête récente déposée au tribunal par le Collège des infirmières et sages-femmes de Colombie-Britannique.

Celui-ci a ouvert sa propre enquête et demande à la Cour suprême de la Colombie-Britannique qu’elle exige que l'infirmier remette ses relevés bancaires et de téléphone cellulaire entre décembre 2020 et décembre 2021.

Le conseiller juridique du Collège estime que les dossiers demandés dans le cadre de cette procédure peuvent révéler des preuves que le défendeur a enfreint la Loi sur les professions de la santé [Health Professions Act], ses règlements, les règlements administratifs du Collège et/ou commis une faute professionnelle , peut-on lire dans sa requête.

Témoignages de détenus

Selon une déclaration sous serment d'un consultant en examen de la conduite professionnelle du Collège, un détenu a affirmé qu'un infirmier vendait des médicaments provenant du stock de la prison et acceptait des paiements par virement électronique sur son compte bancaire personnel.

D’après la requête déposée en cour, un deuxième détenu a fourni un téléphone portable de contrebande au personnel de la prison et soutenu que les détenus l'utilisaient pour envoyer de l'argent à l'infirmier. La carte SIM avait été retirée du téléphone, mais le numéro de l'infirmier y aurait été enregistré.

Service correctionnel Canada considère les deux détenus comme fiables , selon la requête du Collège.

L'infirmier a démissionné de son poste à la prison le 20 décembre 2021, quatre jours après avoir appris qu'il faisait l'objet d'une enquête, selon la requête déposée en cour. Il reste néanmoins infirmier autorisé.

Entre janvier et octobre 2021, il a travaillé comme infirmier en maladies infectieuses, puis comme infirmier de première ligne à la prison, selon les documents judiciaires. À ce jour, selon la requête, l'infirmier visé par les enquêtes a refusé de fournir les informations demandées .

Dans une déclaration envoyée par courriel, Service correctionnel Canada confirme être au courant de ce cas , mais qu’il serait inapproprié de commenter davantage pour des raisons de confidentialité.

D'après des informations de Bethany Lindsay