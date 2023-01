Un record de nouveaux arrivants pèse sur les capacités des organismes d’accueil en Alberta

Le Canada a accueilli un nombre record de nouveaux arrivants au cours de la dernière année, avec 431 645 nouveaux résidents permanents reçus. Cet accroissement force des organismes d'accueil et d’orientation en Alberta à se redéployer pour pouvoir accueillir les immigrants dans les meilleures conditions.

À Edmonton, la francophonie albertaine plurielle (FRAP) doit organiser une nouvelle journée d'orientation scolaire pour les nouvelles familles francophones qui viennent s'établir dans la province, particulièrement celles de Red Deer, Fort McMurray et Edmonton.

L'événement programmé exceptionnellement en ligne, jeudi, fait suite au nombre élevé de nouveaux arrivants reçus en cette période de l’année. Entre septembre et décembre, environ 400 nouveaux arrivants francophones ont choisi de s’installer dans la capitale albertaine, selon le directeur général de la FRAP , Alphonse Ndem Ahola.

En général, nous organisons ce genre d'événement à la fin du mois d’août, juste avant la rentrée scolaire en septembre », explique Alphonse Ndem Ahola. « Par exemple, nous l'avons organisé entre le 22 et le 25 août de l’année dernière , ajoute-t-il.

L’organisme d’aide à l’insertion organise habituellement une semaine d'orientation, mais devant la nouvelle situation et le peu de temps et de ressources, il a réduit la durée de la formation à une journée seulement.

Nous avons concentré ces informations cette fois-ci [...] Nous n'avons pas en réalité les ressources et nous n'avons pas prévu ça, mais c'est une journée spéciale parce que nous voulons vraiment que [les nouveaux arrivants] rattrapent [cette journée] , admet Alphonse Ndem Ahola.

Selon le directeur de la FRAP , son organisme fait face à des défis d’organisation et de compréhension des besoins des nouveaux arrivants. Nous voulons nous adapter aux besoins de nos nouveaux arrivants et de nos communautés [...] et cette première journée d’orientation est en réalité déjà une première adaptation.

Alphonse Ndem Ahola explique que les nouveaux arrivants ont beaucoup de connaissances. Ils sont mieux informés sur un certain nombre de choses. Ils connaissent mieux le Canada, probablement à cause des réseaux sociaux et autres.

« Il nous faut changer la façon dont nous les recevons. Il nous faut changer la façon dont nous les informons. » — Une citation de Alphonse Ndem Ahola, directeur général, FRAP

Une tendance dans toute la province

Cette augmentation du nombre de nouveaux arrivants pèse aussi sur les problèmes courants auxquels sont déjà confrontés les immigrants de longue date, y compris le logement et l'emploi, dit la présidente et directrice générale du Calgary Centre for Newcomers, Anila Lee Yuen.

Les populations les plus importantes reçues au centre viennent du sous-continent indien, d'Inde, du Pakistan, de la Chine et des Philippines. C'est généralement de là que nous voyons arriver le plus grand nombre de nouveaux arrivants.

Les nouveaux arrivants font face à beaucoup plus d'obstacles lorsqu'il s'agit d'accéder aux informations sur l'emploi et le logement, selon Anila Lee Yuen, la PDG de l'organisme Calgary Centre for Newcomers. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

En 2022, son organisme a aussi accueilli près de 17 000 personnes originaires d’Ukraine. Une situation imprévisible qui les oblige à se réorganiser. Nous avons eu la crise afghane et la crise ukrainienne, et ces deux crises nous ont amené beaucoup plus de nouveaux arrivants que ce que nous avions prévu , dit-elle.

Il y a cinq ou six ans, nous aurions pu avoir 20 000 ou 25 000 personnes pendant toute l'année, venant du monde entier , s’exclame-t-elle.

« C'était une année très difficile, on n’était pas sûrs d'être capables d'accommoder tout ce monde. » — Une citation de Anila Lee Yuen, présidente, Calgary Centre for Newcomers

En plus des défis organisationnels, le centre doit composer avec un certain nombre de problèmes systémiques de discrimination, de racisme et de xénophobie auxquels font face les nouveaux arrivants, croit Anila Lee Yuyen.

Des propriétaires demandent souvent des références, le paiement de trois mois d’avance, et peut-être, des talons de chèque de paie et différentes choses comme ça, que les nouveaux arrivants n'ont peut-être pas , explique-t-elle. Nous devons également surmonter cela.

L’augmentation du nombre de nouveaux arrivants met une grosse pression sur les ressources disponibles. Nous faisons donc de notre mieux pour défendre les nouveaux arrivants et les aider à obtenir ces références et ce genre de garanties , indique Anila Lee Yuen.