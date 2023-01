Fort achalandage dans les urgences de l’Outaouais, d’Ottawa et de l’est ontarien

Les rassemblements du temps des Fêtes se répercutent sur les salles d’urgence de l’Outaouais et de l’Est ontarien. Les taux d’occupation de plusieurs hôpitaux sont à la hausse en raison de la propagation de la COVID-19 et des virus respiratoires.

La situation est particulièrement préoccupante à l’Hôpital de Maniwaki où le taux d'occupation a atteint 283 % mercredi. C’est la cinquième journée consécutive qu’il dépasse le seuil de 200 %.

Trois lits de soins de courte durée ont été ajoutés dans l’unité de médecine à Maniwaki, afin d’accueillir plus de patients. Le personnel de l’hôpital tente également de réorienter les patients vers d’autres ressources, comme la médecine familiale.

On porte attention aux endroits où ça déborde beaucoup, comme cette semaine à Maniwaki. On travaille en équipe pour enlever de la pression en prenant des patients dans un autre milieu, ou en donnant des congés plus tôt , explique la directrice par intérim des services professionnels au CISSS de l’Outaouais, Geneviève Gagnon.

À l’hôpital de Hull, le taux d’occupation a atteint mercredi 180 %, alors que celui de l'hôpital de Papineau était de 200 % par moment.

Même son de cloche du côté de l’hôpital Montfort à Ottawa qui rapportait un taux de 125 %, mercredi.

Le week-end dernier, les temps d'attente à l'urgence ont atteint des niveaux sans précédent. Nous demeurons prêts à traiter les gens qui ont besoin de soins et, comme toujours, les patients les plus critiques sont vus en premier , écrit le gestionnaire en communications de l’hôpital Montfort, Martin Sauvé.

Au centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), on note une légère augmentation des visites à l’urgence, mais on surveille surtout le retour en classe la semaine prochaine.

Virus et manque de personnel

Par ailleurs, la hausse de la COVID-19 et des virus respiratoires s’observe dans les eaux usées d’Ottawa. Depuis la semaine dernière, les indicateurs sont en augmentation. Pour ce qui est de l’influenza, la prévalence reste élevée, mais elle a toutefois baissé depuis le début du mois de décembre.

On s’attendait à ce qu’il y ait une hausse des consultations en raison des virus respiratoires. [...] L’ensemble des virus respiratoires se transmet facilement lorsqu’on est dans des regroupements, en promiscuité , dit la Dre Geneviève Gagnon.

Il n’y a pas que les virus qui ont contribué au fort achalandage. Il y a aussi la pénurie de personnel et les vacances du personnel soignant. La directrice des soins infirmiers au CISSS de l’Outaouais, Marie-Ève Cloutier, affirme toutefois que tous les employés ont mis la main à la pâte , afin de maintenir l’accessibilité aux soins.

« L’ensemble des équipes a trouvé la situation difficile et a dû travailler plus que la normale en temps supplémentaire. » — Une citation de Marie-Ève Cloutier, directrice des soins infirmiers au CISSS de l’Outaouais

À cela, il faut ajouter les patients qui occupent des lits dans les urgences en attendant d’être transférés en CHSLD , mais également le manque de lits réservés aux soins de courte durée en Outaouais.

Nouveau centre pour les maladies respiratoires à Hawkesbury

Après avoir fermé son urgence pendant quatre jours pendant la période des Fêtes, l’Hôpital général de Hawkesbury (HGH), dans l'est ontarien, a ouvert un nouveau centre d’évaluation des maladies respiratoires mercredi.

Le service est destiné aux personnes de 14 ans et plus qui présentent des symptômes qui vont en s’aggravant, comme de la fièvre persistante, de l’essoufflement, de la fatigue extrême et de la toux.

Nous pensons que la clinique va encourager les gens à venir consulter avant d’atteindre un stade où les symptômes deviennent sévères et où ils devront attendre plus longtemps à l’urgence , écrit la coordonnatrice des relations communautaires de l'Hôpital général de Hawkesbury, Edith Léveillé.

Le centre d’évaluation des maladies respiratoires de l’ HGH sera ouvert, les 4, 5 et 6 janvier. À partir du 9 janvier, le centre sera ouvert sur rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis.

Avec les informations d'Alexandra Anger et de Rosalie Sinclair