Les frais de déneigement plus élevés que prévu à Saskatoon et Regina

Les villes de Regina et Saskatoon entament des opérations de déneigement à grande échelle après avoir enregistré de fortes chutes de neige au cours de la semaine dernière. Ces opérations se font alors que les deux villes ont dépassé leurs prévisions budgétaires.

À Regina, l’objectif est de déneiger plus de 500 kilomètres de routes résidentielles d'ici le 16 janvier.

La Ville indique que les chasse-neige et les équipes seront sur les routes entre 7 h et 16 h jusqu'à ce que les routes résidentielles soient déneigées.

Le directeur des opérations routières saisonnières de Regina, Tyler Bien, explique qu’en temps normal, la Ville prévoit quatre chasse-neige systématiques complets et un chasse-neige résidentiel complet au cours d'une année ordinaire.

Il ajoute qu’en raison de la grande quantité de neige enregistrée tout au long de 2022, la Ville a effectué 12 déneigements systématiques complets et deux déneigements résidentiels.

« La quantité de neige que nous avons reçue en 2022 a contribué aux dépenses excessives nécessaires pour fournir une surface de conduite sécuritaire. » — Une citation de Tyler Bien, directeur des opérations routières saisonnières de Regina

La Ville de Regina avait prévu de dépenser 8,6 millions de dollars en frais de déneigement dans son budget de 2022, mais les frais dépensés pourraient aller au-delà de 15 millions de dollars.

Tyler Bien affirme que la Ville de Regina va puiser dans les surplus du budget général pour poursuivre avec les opérations de déneigement.

À Saskatoon, la Ville avait prévu des dépenses de déneigement de 14,1 millions de dollars pour l’année 2022, mais ces frais s’élèvent déjà à 17,1 millions de dollars.

Le directeur de la voirie, du parc automobile et des services de soutien de la Ville de Saskatoon, Goran Saric, affirme ces coûts de nettoyage seront couverts par le budget de déneigement et d'enlèvement de la neige de 2022 et par le budget d’entretien hivernal de 2023.

Il précise que, en cas d’un déficit budgétaire, l'administration municipale présentera au conseil municipal des options pour financer le manque à gagner.

Avec Les informations de Laurence Taschereau et Ernst Jeudy