Trois questions pour comprendre l’impasse à la Chambre des représentants

1. Qu’est-ce qui provoque l’impasse?

Les républicains ont remporté la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, en novembre, et disposent de 222 sièges sur 435. Pour être élu, le président de la Chambre doit obtenir 218 voix, un seuil qui peut théoriquement varier en fonction d'éventuelles abstentions.

Cela devrait être facile, mais le favori, Kevin McCarthy, leader de la minorité républicaine depuis 2019, ne fait pas l’unanimité. Lors des six premiers tours, il n'a pas réussi à dépasser 203 voix.

Résultat : son élection, qui devrait être une formalité, se heurte depuis mardi à l’hostilité d'une vingtaine d'élus du Freedom Caucus (Caucus de la liberté), groupe parlementaire d’extrême droite, qui refusent de voter pour lui, l'accusant d'être trop modéré.

Vous avez une faction plus trumpiste, extrémiste au niveau idéologique, qui désire […] décentraliser le pouvoir pour [...] être en mesure de promulguer des projets de loi et enclencher des enquêtes , explique Antoine Yoshinaka, professeur agrégé au Département de science politique de l'Université de l’État de New York à Buffalo, à l'émission Tout un matin.

Il y a aussi une dimension personnelle au blocage, ajoute-t-il, dans la mesure où plusieurs élus de cette faction n’ont pas confiance en M. McCarthy, qu’ils accusent d’être un carriériste et représentant du marécage que Donald Trump a promis de drainer.

« Les Américains en ont assez du marécage et nous ont envoyés ici pour le changer, pas pour adopter le statu quo. » — Une citation de Chip Roy, représentant du Texas et membre du Freedom Caucus, sur Twitter

2. Pourquoi cela est-il problématique?

Le choix du président de la Chambre des représentants est primordial. Il est l’élu le plus important de la Chambre et le troisième personnage le plus important de la politique américaine, après le président et le vice-président.

C’est lui qui décide quels projets de loi sont soumis au vote de la Chambre et qui confie la responsabilité à différents membres du caucus de siéger à des comités. Il a également son mot à dire sur le financement du gouvernement fédéral.

Tant qu’il n’y a pas de président, les travaux de la Chambre sont bloqués. Les élus ne peuvent pas prêter serment, ni passer des projets de loi. Ils ne peuvent pas non plus ouvrir les nombreuses enquêtes qu'ils avaient promises contre Joe Biden.

Cette fracture idéologique révèle des problèmes majeurs au sein du Parti républicain, croit M. Yoshinaka, qui est aussi chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand de l' UQAM .

Cela donne une bonne idée du chaos qui va régner au cours des deux prochaines années, souligne-t-il. Même s’ils choisissent un président, cela ne veut pas dire que tout d’un coup, les 222 républicains vont tous ramer du même bord. Il y aura quand même des différents au sein du caucus.

« Peu importe qui est président, ça va être très difficile à gérer pendant les deux prochaines années. » — Une citation de Antoine Yoshinaka, professeur à l'Université de l’État de New York à Buffalo

3. Y a-t-il des précédents?

Kevin McCarthy attend le résultat du vote, le 4 janvier au Capitole. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

C’est la première fois depuis un siècle que la Chambre ne s’entend pas sur le choix du président dès le premier tour. Neuf tours de vote avaient été nécessaires en 1923.

Kevin McCarthy a déjà accédé à plusieurs exigences des élus rebelles, sans que cela ne permette de sortir de l'impasse.

On a de plus en plus de doutes qu’il puisse dire ou faire quoi que ce soit qui pourrait combler cette faction qui lui résiste , estime Rafael Jacob, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand, en entrevue à ICI RDI. Plusieurs de ces élus sont sortis sur la place publique pour dire qu’il n’y a rien qu’il pouvait promettre qui allait les satisfaire.

« Qui va cligner des yeux en premier? Est-ce que ce sont eux qui vont reculer ou est-ce que McCarthy va jeter l'éponge? Personne ne peut le dire. » — Une citation de Rafael Jacob, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand

En 1856, les élus du Congrès ne s'étaient entendus qu’au bout de deux mois et 133 tours de vote.