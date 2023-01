Des ancêtres des Autochtones de la région de Niagara auraient chassé le mastodonte

C’est Ronald F. Williamson, fondateur de Archaeological Services Inc., et son équipe qui sont à l’origine de la découverte d’outils en pierre dans la région de l’escarpement de Niagara.

Dans les années 1990, son organisation avait été mandatée pour faire des fouilles avant le développement d’une nouvelle autoroute qui devait rejoindre la Queen Elizabeth Way.

Une fouille obligatoire légalement, mais qui a permis de découvrir plusieurs traces de l’activité humaine dans la région, il y a près de 13 000 ans.

C’était un nouveau site qu’on ne connaissait pas auparavant et un des plus anciens en Ontario que l’on connaisse. On a fait un premier rapport au début des années 2000 , explique le Dr Williamson.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais en 2015, le musée national d’Histoire à Gatineau a demandé les artefacts de ce site , ajoute l’archéologue.

Ma collègue Andrea Carnevale a suggéré qu’avant de les remettre on fasse des tests dessus. Il s’agissait de voir si sur ces outils en pierre il y avait de quelconques résidus d’animaux qui auraient pu rester dans les fissures , explique-t-il.

En effet, au vu de la construction des outils et de la présence de dentelure, les scientifiques avaient déjà émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’outils pour couper au travers de la chair et des os.

Plusieurs artefacts ont ainsi été envoyés dans un laboratoire en Oregon.

Ils ont trouvé trois outils avec des résidus de protéine de sang. Deux avaient des résidus de chien et un a réagi à des protéines d’éléphant asiatique. Ce qui ne peut vouloir dire qu’une chose : il s’agit de Mastodonte ou de mammouth , raconte le Dr Williamson.

Cet outil en pierre aurait servi à découper de la viande de mastodonte. Photo : Dr Ronald F. Williamson

Pour le scientifique, cela ouvre une nouvelle porte quant à la connaissance des habitudes des ancêtres des Autochtones de la région.

On a toujours su que ces espèces vivaient à la même époque que les humains. On suspectait, selon des preuves que l’on voyait ailleurs, que les humains découpaient de la viande, si ce n’est chassaient ces animaux. On n’avait pas de preuve directe en Ontario avant cette découverte , insiste-t-il.

Le mastodonte est un cousin, plus petit et moins touffu, que le mammouth laineux qui est une créature plus grosse avec des défenses plus courbées.

C’est une preuve que ces gens étaient dans la région de Hamilton en ayant l’œil sur la vallée. Ils étaient probablement là pour intercepter des caribous en migration venant du lac Ontario vers l’escarpement , suppose l’archéologue.

Parmi les artefacts envoyés en Oregon, on peut trouver des pointes en pierre sur lesquelles ont été trouvés des résidus de sang de canidés.

Les scientifiques ont aussi trouvé de petites pointes en pierre, un outil multiusage dont celui-ci porte des traces de sang de canidé. Photo : Dr Ronald F. Williamson

Pour les premières populations autochtones, on sait que les chiens étaient des compagnons; ils étaient utilisés pour la chasse, mais aussi lors de famines ou sacrifiés pour des rituels , explique le Dr Williamson.

Les artefacts ont depuis été envoyés au musée de Gatineau. Les prochaines étapes concernant ces objets dépendront maintenant du musée.