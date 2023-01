Une résidente de Timmins aurait détourné plus de 400 000 $ d’un refuge et d’une banque

Le Service de police de Timmins a déposé de nombreuses accusations contre une femme de Timmins qui aurait détourné plus de 400 000 $, dont 20 000 $ en provenance des comptes d'un refuge.

L'accusée aurait détourné les fonds du refuge entre décembre 2021 et février 2022, selon l'enquête de la police de Timmins, qui a examiné les rapports financiers.

La suspecte a été arrêtée le 6 décembre dernier. Elle a été entre autres accusée d’abus de confiance, de vol de plus de 5000 $ et de fraude de plus de 5000 $.

Dans une autre enquête, la police a aussi trouvé que la même personne aurait aussi détourné plus de 380 000 $ sur plusieurs mois alors qu'elle travaillait pour une banque.

D’autres accusations de vol, de fraude et d’abus de confiance ont été ajoutées à celles qui pesaient déjà contre l’accusée.

Elle a été libérée en attendant sa prochaine comparution, le 25 janvier 2023.