Un bon temps des Fêtes pour les commerçants de Rouyn-Noranda

Le copropriétaire du café-bar L’Abstracto, Sébastien Veillette, se dit d’ailleurs très heureux de la popularité de son commerce au cours des dernières semaines.

Ç’a été un excellent temps des Fêtes. Si l'on compare avec les deux derniers, où il y avait des risques de fermeture et beaucoup de restrictions, on commence vraiment à voir le retour de ce qu’on vivait avant la pandémie. Ça fait du bien , affirme-t-il.

La clientèle était également au rendez-vous au bar-librairie Livresse. La copropriétaire Julie St-Amour se dit aussi bien heureuse de l’achalandage pour son premier temps des Fêtes sans contraintes sanitaires.

« On a ouvert nos portes en pleine pandémie. On n’a donc jamais connu ça. On avait hâte à cette période et je pense que les gens aussi. On l’a senti. »