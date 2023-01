Cigarettes illégales : la prison et 1,1 M$ en amendes pour un Trifluvien

Mario Marchand aurait écoulé plus de 3,2 millions de cigarettes sur une période de 32 mois, selon Revenu Québec.

Il a été condamné par la Cour du Québec à purger une peine d'emprisonnement de quatre mois, en plus de devoir payer des amendes totalisant 1,1 million de dollars.

M. Marchand a été reconnu coupable d'infractions liées à la contrebande de tabac à la suite d’une enquête du Service de police de Trois-Rivières amorcée en novembre 2019 qui visait également un complice.

Début mars 2020, les policiers ont procédé à son interpellation et à des perquisitions dans sa résidence de même que dans le véhicule ayant servi à ses déplacements dans le secteur d'Oka.

Le véhicule du contrevenant a été confisqué, de même que plus de 800 $ en argent comptant, un téléphone cellulaire et des listes de commandes et de comptabilité. Son permis de conduire a également été suspendu pour une durée de quatre mois.

Un total de plus de 190 000 cigarettes de contrebande ont été saisies dans ce dossier.