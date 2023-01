Usurpation d’identité : « J’ai perdu confiance en Facebook », clame une Abitibienne

Ce qui me fait le plus de peine, c’est de savoir que des gens ont utilisé mon compte et mon identité pour frauder d'autres personnes , déplore la dame, une retraitée de Macamic.

Un ou des fraudeurs allégués ont réussi à accéder à son compte avant d’en modifier les informations de connexion. Son compte aurait ensuite été utilisé pour promouvoir des annonces frauduleuses sur Marketplace. Mme Luneau soutient qu’au moins trois personnes sont tombées dans le panneau. L’une d’elles aurait perdu 600 $.

Une fille [de mon entourage] m’a appelée pour me demander si je vendais du bois de chauffage en ligne. Je lui ai dit non et je lui ai demandé de signaler l’annonce comme étant frauduleuse , explique-t-elle.

Rachel Luneau se désole de l'usurpation de son compte Facebook. «J'utilisais mon compte depuis 2008. J'avais des photos, des souvenirs et plein d'amis», regrette-t-elle. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Rachel Luneau aurait découvert l’ampleur de la supercherie après qu’une plainte ait été déposée contre elle à la Sûreté du Québec, en décembre dernier. Elle précise toutefois que les enquêteurs croient sa version des faits et recherchent maintenant le ou les fraudeurs allégués.

« J’étais dans tous mes états. Le dossier est entre les mains de la Sûreté du Québec. Les enquêteurs font des recherches pour déterminer où l’argent peut avoir été envoyé. » — Une citation de Rachel Luneau

Histoire répandue

Le cas de Rachel Luneau est plus répandu qu’il n'y paraît. Le sergent Hugues Beaulieu, de la Sûreté du Québec, rappelle que les fraudes en ligne pullulent depuis le début de la pandémie.

Cette observation est confirmée par les données du Centre antifraude du Canada (CAFC). Les pertes financières liées aux fraudes s'élevaient à 490 millions de dollars au pays en date du 30 novembre dernier, pour l’année 2022.

Ce montant dépasse les records établis en 2020 et en 2021 en matière de fraudes en ligne. Le CAFC indique avoir reçu 83 697 signalements de fraudes durant les 11 premiers mois de 2022, pour un total de 52 597 victimes d’un océan à l’autre.

Le sergent Beaulieu, qui a formulé quelques conseils généraux de prévention, a refusé de commenter le cas particulier de Mme Luneau.

Selon le Centre antifraude du Canada, les pertes financières liées aux fraudes s'élevaient à 490 millions $ au pays en date du 30 novembre dernier, pour l’année 2022. Photo : Radio-Canada

Les leçons d’une fraude

Rachel Luneau a maintenant un nouveau compte Facebook, mais elle affirme restreindre son utilisation.

Comme sa fille, également contrariée par cette mésaventure, Mme Luneau dit ne plus avoir confiance envers le réseau social. D’autant que son compte usurpé est toujours en activité. À ce jour, ni elle ni la Sûreté du Québec n’a réussi à le fermer.

La dame se permet d’émettre des mises en garde. Outre l’identification à deux facteurs, elle invite les utilisateurs de Facebook et des autres plateformes de ce monde à ne pas commenter les publications en tout genre qui polluent les fils d’actualité. En particulier si elles demandent de révéler des informations à caractère personnel comme le nom de jeune fille de sa mère, sa date de naissance ou encore sa couleur préférée.

Marketplace, c'est une bonne chose, mais soyez prudents lorsque les gens vous demandent d'envoyer de l'argent, prévient-elle. Prenez contact autrement que par Messenger. Parlez-vous au téléphone, rencontrez-vous en personne, mais n'envoyez pas d'argent. Il peut s'agir d'une fraude, même si le profil semble honnête.

Option consommateur et le Centre antifraude du Canada n’avaient pas donné suite à nos demandes d’entrevue au moment d’écrire ces lignes. La Gendarmerie royale du Canada a pour sa part décliné notre demande d’entretien.