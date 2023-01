Après plusieurs reports, la station Gallix prévoit l’ouverture de ses pistes ce vendredi

Les amateurs de sports de glisse pourront dévaler les pentes de la station dès le 6 janvier aux heures régulières.

D'ici là, les équipes enneigent les pistes. Marc Duchesne soutient que 80 % de la neige qui se retrouvera dans les pentes sera artificielle en raison de la faible accumulation de neige au sol.

La tempête, qui a occasionné plusieurs pannes, le peu de précipitations de neige et le temps plus doux ont retardé l'ouverture de la station.

Le président du CA mentionne par ailleurs qu'il lui manque encore quelques membres pour compléter son équipe, mais indique que la station pourra tout de même fonctionner normalement.

« Honnêtement, avec la dernière année et demie et le fait qu'on a repoussé deux fois, je suis content, j'ai hâte, mais on ne peut plus se fier à dame nature. »