Les tarifs de la CTT pourraient augmenter pour la première fois en trois ans

Le prix des passes mensuelles et les tarifs pour aînés demeureraient pour leur part inchangés.

John Tory en a fait l’annonce mercredi alors qu’il présentait son intention d’ajouter 53 millions de dollars au financement de la Commission de transport de Toronto (CTT).

Si sa proposition est entérinée dans le budget municipal 2023, la CTT recevrait 958,7 millions de dollars de la Ville.

Avec l’argent, le maire entend notamment ajouter 50 agents spéciaux pour patrouiller le réseau de transport en commun. Ceux-ci s’ajouteraient aux 80 agents déjà embauchés par la CTT .

M. Tory estime que ces agents pourraient être recrutés et formés d’ici quelques semaines .

Plusieurs incidents violents sont récemment survenus dans les transports en commun de Toronto. En décembre, une femme a été poignardée à mort dans une station de métro.

Le maire espère également ajouter 10 personnes à l’équipe chargée d’assister les sans-abris qui se réfugient dans le métro.

Conjointement, John Tory aimerait impliquer les employés de la CTT davantage dans l’identification des risques et dans l’élaboration des solutions aux problèmes de violence dans les transports.

Selon un récent sondage, 73 % des travailleurs de la CTT interrogés déclarent avoir été victimes de violence dans leurs fonctions.

Un groupe d’usagers inquiet de l’annonce du maire

Le maire Tory demande aux résidents de Toronto aux revenus les plus faibles [...] de payer plus pour se rendre à l'école et au travail, plutôt que d'augmenter les revenus de ceux qui peuvent se le permettre , a déclaré dans un communiqué le groupe TTCriders.

Le groupe s’inquiète également que les fonds que prévoit allouer le maire ne soient pas suffisants pour compenser les revenus perdus par la baisse du nombre d'usagers depuis la pandémie.

Accueillir à nouveau les passagers avec des tarifs plus bas et un service plus fréquent et fiable devrait être la priorité absolue du maire , peut-on lire dans le communiqué.

Le logo de la Commission des transports de Toronto à l'entrée nord de la station Bloor-Yonge de métro. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Contactée par Radio-Canada, la CTT n’a pas voulu dévoiler si elle prévoit une réduction des services dans la prochaine année.

[La réponse] sera dans le budget lorsqu’il sera déposé , s’est contenté de répondre Stuart Green, un porte-parole de la CTT .

Plus de billets au rabais mais des prix plus élevés

La proposition du maire Tory ajouterait également 50 000 personnes au programme de réductionFair Pass Transit.

Celui-ci permet à des Torontois à faibles revenus d’obtenir 33 % de rabais sur le prix des passages pour adultes et 21 % sur les passes mensuelles.

Ces personnes devront ainsi débourser un peu moins de 0,07 $ supplémentaire pour leurs titres de transport.

TTCriders a critiqué le choix du maire de ne pas geler les tarifs pour les bénéficiaires du programme Fair Pass Transit.

La proposition du maire Tory sera débattue au conseil municipal la semaine prochaine en vue du dépôt du budget municipal 2023.