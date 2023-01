Le rapport remis par le Mont-Sainte-Anne ne satisfait pas les autorités

La station de ski Mont-Sainte-Anne (MSA) devra fournir des renseignements complémentaires aux autorités avant d’envisager la réouverture de ses remontées mécaniques. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) veut notamment avoir plus d'éclaircissements sur ce qui a provoqué la chute d’une télécabine le 10 décembre dernier.

Dans un courriel à ses abonnés, la direction de la station a annoncé mardi que la RBQ s’était penchée durant la fin de semaine sur le premier rapport qu’elle lui avait soumis.

Celui-ci inclut des inspections faites par des experts indépendants sur les remontées mécaniques débrayables ainsi qu’un registre des formations offertes aux employés.

Exigences

Depuis l’accident, le MSA a été forcé d’arrêter l’ensemble de ses remontées. La station ne pourra les remettre en service tant qu’elle n’aura pas répondu aux exigences fixées par la Régie.

Le MSA a demandé la levée de cette ordonnance, ce qui lui a été refusé.

La télécabine du Mont-Sainte-Anne qui a chuté le mois dernier. (Archives) Photo : Source : Simon-M. Morissette

Dans son ordonnance  (Nouvelle fenêtre) du 16 décembre, la RBQ précise que l’ensemble des remontées débrayables, incluant les télésièges, L’Express du sud et L’Express du nord, devront répondre aux mêmes recommandations découlant du rapport d’analyse de la télécabine, L’Étoile filante.

Or, dans un courriel envoyé à ses abonnées le 27 décembre, le Mont-Sainte-Anne affirmait avoir priorisé les vérifications sur les principaux télésièges, excluant ainsi, pour le moment du moins, la fameuse ligne de télécabines.

Correctifs

Pour L’Étoile filante, l'opérateur de la station devra fournir un rapport d’analyse visant à comprendre les causes de l’accident et le dysfonctionnement de l’attache qui a mené à la chute. Des correctifs devront ensuite être proposés et approuvés par un ingénieur qui pratique dans un domaine lié aux remontées mécaniques.

En plus de l’ensemble des vérifications et de l'application des recommandations, chacune des autres remontées débrayables devra également obtenir une attestation de sécurité signée par un ingénieur.

La remontée mécanique à « bulles » l'Express du sud.(Archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Pour le seul télésiège non débrayable de la montagne, La Tortue, la station doit simplement démontrer que la formation a bien été suivie par le personnel qui y travaillera.

Le travail continu

La station de ski assure que ses équipes sont déjà de retour au travail pour fournir les informations supplémentaires demandées. Des compléments de formation sont aussi offerts aux employés des remontées.

Les premières formations pratiques et théoriques ont commencé durant la semaine du 26 décembre sous la supervision d’un ingénieur.

Le domaine skiable demeure ainsi fermé jusqu’à nouvel ordre. Aucune date de réouverture n’est encore avancée.

Avec la collaboration de Marika Wheeler et Louis Gagné