Une nouvelle étape pour Félix Bibeau avec les Saguenéens

Ce poste lui permet de découvrir de nouvelles facettes de son sport et pourrait bien l'aider à atteindre la LNH vêtu d’un complet veston-cravate.

Cette nouvelle carrière, le jeune homme de 23 ans semblait y être destiné depuis longtemps, lui qui a cessé de jouer pour les Sags en 2020 en pleine pandémie de COVID-19. Les Sags visaient alors les grands honneurs.

Au moment de la rencontre de bilan de fin de saison entre les joueurs et les entraîneurs, Yanick Jean lui avait ouvert une porte.

Je lui avais fait part que si un jour, il voulait commencer à coacher, il pouvait me faire signe , se souvient l’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Félix Bibeau a participé à 32 rencontres avec les Saguenéens en 2020. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Le signe est arrivé le printemps dernier quand Félix Bibeau a envoyé un message texte à Yanick Jean. À ce moment, il venait de terminer une deuxième saison dans les ligues mineures professionnelles dans l'organisation des Islanders de New York. Et il sentait qu’il était à la croisée des chemins.

Ce n'est pas une vie qui est facile. J'ai habité plus de 150 jours à l'hôtel l'année passée. Trimballé d'hôtel en hôtel, de ville en ville, je me suis mis à penser, est-ce que je suis encore prêt à faire tous ces sacrifices-là , raconte celui qui a aussi joué pour les Huskies de Rouyn-Noranda et les Remparts de Québec dans la LHJMQ .

En voyant son intérêt à devenir entraîneur, Yanick Jean lui a offert le poste, mais à une condition : celle de poursuivre des études.

« Il fallait absolument pour moi qu'il continue l'école. Il n'était pas question pour moi qu'on engage un jeune adjoint comme ça qui ne continuait pas d'aller à l'école. » — Une citation de Yanick Jean, entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens

Un joueur puis un entraîneur apprécié

Félix Bibeau poursuit donc des études en finances tout en apprenant les rudiments du métier d'entraîneur avec les Saguenéens. L'ancien joueur apprécie la camaraderie au sein du personnel de l'équipe.

Le fait qu'Olivier Bouchard soit là, il est deux ans plus vieux que moi. Il m'a pris un peu sous mon aile. On a vraiment un beau coaching staff, avec Yanick qui amène l'expérience et il nous laisse la fenêtre d'opportunité, on peut amener de nouvelles idées. Il nous délègue beaucoup de tâches. Ça en fait en sorte que j'ai dû apprendre et ça venait vite au début [...]

Comme joueur, il y a des choses dans ma tête que je faisais naturellement, mais maintenant, je dois bien l'exprimer pour que ce soit clair. Ça a été ça un peu ça [pour l’apprentissage].

Félix Bibeau s'occupe notamment du désavantage numérique comme entraîneur adjoint des Saguenéens. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le fait qu'il n'ait que 23 ans est d'ailleurs pour lui un avantage auprès des joueurs. En 2020, l’attaquant Fabrice Fortin a disputé deux matchs avec lui chez les Sags.

Il est vraiment proche des joueurs et il n'y a pas si longtemps il était sur la glace comme joueur [...] Il est vraiment dynamique, je me rappelle quand je jouais avec, c'était un joueur dynamique sur la glace , soutient-il.

Je n'ai peur de m'asseoir dans la chambre et de parler de tout et de rien avec eux. Oui je l'ai vécu avec certains coachs, à certains moments de ma carrière, et il n'y a pas d'entraîneur comme ça et le fait que mes gars aient non seulement moi, Yanick, Olivier, ça permet de créer une espèce de lien qui est spécial , ajoute Félix Bibeau.

Selon le pilote des Saguenéens, le jeune âge de son protégé est un atout pour lui. Il n’est plus rare maintenant de voir de jeunes instructeurs gravir les échelons rapidement.

Rendu en 2022, c'est plus un avantage, on a deux jeunes adjoints qui connectent avec les joueurs. Ils sont plus de leur génération, on a besoin de ça maintenant.

Entraîneur-chef un jour

Pour Yanick Jean, il ne fait aucun doute que Félix Bibeau a les qualités d'un futur entraîneur-chef.

Le danger est toujours de faire [le saut] au bon moment, de ne pas le faire trop rapidement, souvent après quelques années on pense qu'on est prêt, mais l'expérience qu'on prend comme adjoint nous sert tout le temps, mais je suis convaincu qu'il va réussir.

Olivier Bouchard, Yanick Jean et Félix Bibeau derrière le banc des Saguenéens alors que l'équipe disputait un match avec des uniformes d'époque. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Et l’autre objectif de Félix Bibeau, c’est d’atteindre la LNH . Pour y arriver, il compte poursuivre son travail derrière le banc des Sags ou là où le vent le mènera.