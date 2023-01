Vent, neige et grésil à venir en Mauricie et au Centre-du-Québec

L’hiver sera de retour en force après le redoux des derniers jours avec tout un cocktail météo qui va se déverser sur la Mauricie et le Centre-du-Québec dans les prochaines heures.

La région de Drummondville va y goûter avec notamment de la neige débutant tard mercredi soir et un risque de grésil au cours de la nuit. Environnement Canada prévoit ainsi des accumulations combinées de 15 cm.

Au cours de la nuit, les fortes rafales vont causer de la poudrerie par endroits.

Vent, neige et grésil

Les vents vont s’intensifier au cours de la nuit avec des rafales allant jusqu’à 70 km/h. Donc, tout ça va causer de la poudrerie et des conditions de mauvaise visibilité. Ça va être assez intense avec des accumulations de deux à trois centimètres de neige à l’heure , explique Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Un avertissement de neige a aussi été émis pour les secteurs de Bécancour, Nicolet et Victoriaville.

Le système météorologique pourrait apporter un mélange de précipitations dès mercredi soir à Trois-Rivières, Shawinigan, Louiseville, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Mattawin et Lac-aux-Sables. On prévoit pour ces secteurs entre 10 et 15 cm de neige.

Les précipitations devraient se transformer en bruine dans la journée de jeudi, a souligné M. Bégin.

Prudence sur les routes

La prudence sera donc de mise sur l’ensemble du réseau routier de la région, mais aussi pour une grande partie du sud du Québec. La grande région de Montréal, l'Estrie, la Vallée-du-Richelieu et la région de Lachute seront touchées par un épisode de verglas.

Ça risque d’être un peu plus difficile pour l’heure de pointe [jeudi matin]. Alors, il faudra peut-être prévoir un peu plus de temps pour se déplacer. Il faut s’attendre à des conditions routières qui seront enneigées avec une visibilité réduite , prévoit Jean-Philippe Bégin.

Même si l'on ne parle pas de grands froids, le mercure va se maintenir sous le point de congélation dans les prochains jours. Une bonne nouvelle pour les amateurs de sports de glisse et les pêcheurs sur glace.