La valeur des propriétés à Calgary est en hausse, selon l’évaluation foncière de 2022

La valeur des propriétés résidentielles à Calgary est en hausse, selon l'évaluation foncière de 2022 effectuée par la Municipalité. Un avis basé sur l’état du marché en juillet 2022 a été envoyé à plus de 567 000 propriétaires mercredi.

Dans l'ensemble, notre analyse montre que le marché immobilier de Calgary était dynamique, reflétant la force, la résilience et la croissance , a lancé Eddie Lee, responsable des impôts et des évaluations foncières de Calgary, en conférence de presse.

La valeur totale de l’évaluation foncière de 2023 est de 351,7 milliards de dollars, soit une hausse de 38,2 milliards depuis l’année dernière, a-t-il affirmé.

Propriétés résidentielles

La valeur des propriétés résidentielles a augmenté de 12 % en moyenne en 2022. L'augmentation est deux fois plus importante qu'en 2021.

Selon Charles St-Arnaud, économiste en chef d’Alberta Central, ce pourcentage n'est pas une surprise, car il correspond à la hausse du prix des maisons en 2022. Il ajoute cependant qu'il ne faut pas s'attendre à d'aussi grosses augmentations dans les prochaines années.

[Cette augmentation] n'était pas uniforme pour tous les types de propriétés , souligne Eddie Lee.

La valeur des maisons individuelles a augmenté de 13 %, précise la Ville, alors que celle des maisons individuelles non attenantes et des maisons jumelées a augmenté de 16 % dans les communautés de banlieue et de 10 % au cœur de la métropole.

Les nouvelles communautés de la banlieue de Calgary connaissent des augmentations plus importantes de la valeur marchande que les communautés plus établies du centre-ville , a précisé Eddie Lee. Cela dit, les propriétés du centre-ville, en général, auront des augmentations de taxes sans incidence sur les revenus, tandis que les propriétés en banlieue recevront des augmentations.

« Si la variation de la valeur de votre propriété est inférieure à la variation de 12 % pour les propriétés résidentielles, cela se traduira par moins de taxe [...] Si le changement de valeur de votre propriété est plus élevé que le changement de 12%, cela se traduira par plus de taxes. » — Une citation de Eddie Lee, responsable des impôts et des évaluations foncières de Calgary

La valeur médiane des maisons individuelles à Calgary en 2023 est de 555 000 $ par rapport à 485 000 $ en 2022. Celle des copropriétés est de 255 000 $ comparativement à 235 000 $ l'année dernière.

L'évaluation foncière donne une idée du montant des taxes municipales que les propriétaires devront payer l'année suivante.

Les résidents ont jusqu’au 13 mars 2023 pour contester l’évaluation de leur propriété.

Biens immobiliers non résidentiels

En ce qui a trait aux biens immobiliers non résidentiels, leur valeur a augmenté de 2 % cette année.

La valeur des propriétés industrielles a augmenté de 5 % dans l'ensemble et la valeur des immeubles de bureaux a diminué de 3 %.

Le marché des bureaux du centre-ville a augmenté de 4 % en raison de la force des immeubles de catégorie double A et A, de la diminution du taux d’inoccupation et du départ des locataires d'immeubles de meilleure qualité , explique Eddie Lee.

La valeur des immeubles de bureaux de classes B et C continuent toutefois de subir des pressions en raison du taux d'inoccupation élevé et d'une demande limitée, a-t-il spécifié.