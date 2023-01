L’auteur de la tuerie de Moncton fait appel de sa condamnation à vie

Son avocat, David Lutz, a déposé une requête devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui devrait être étudiée le mois prochain, le 15 février.

Depuis une décision de la Cour suprême du Canada rendue en mai, les peines consécutives sont considérées comme inconstitutionnelles. Ce jugement ne permet plus d’additionner les peines dans les cas de meurtres multiples sans possibilité de libération conditionnelle, comme cela avait été le cas pour Justin Bourque.

Les personnes condamnées à la prison à vie peuvent également désormais faire une demande de libération conditionnelle après 25 ans de détention si leur peine est au préalable modifiée.

Cette décision de la plus haute juridiction du pays avait été rendue dans le dossier d’Alexandre Bissonnette, condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avant 40 ans pour avoir tué six personnes dans le centre culturel islamique de Québec en 2017.

Les juges de la Cour suprême avaient estimé que de telles peines étaient cruelles et inusitées .

« De telles peines sont de nature dégradante et donc contraire à la dignité humaine, puisqu’elles retirent aux contrevenants toute possibilité de réinsertion sociale. Ce qui présuppose, de manière finale et irréversible, que ces derniers ne possèdent pas la capacité de s’amender et de réintégrer la société. »