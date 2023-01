Centre des générations : une nouvelle campagne de financement lancée cet hiver à Caraquet

Après plus d’un an de retard, la deuxième campagne de sociofinancement visant à trouver 2 autres millions de dollars dans la communauté pour le projet du Centre régional des générations à Caraquet, dans la Péninsule acadienne, serait lancée en février.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, s’est dit optimiste d’obtenir d’ici à la fin janvier des réponses positives des gouvernements fédéral et provincial.

Une fois ces réponses obtenues, la campagne pourra reprendre son envol, indique-t-il.

Les travaux de préparation du terrain en vue de la construction du Centre régional des générations de Caraquet en octobre. Photo : Radio-Canada / René Landry

Cette campagne devait démarrer en janvier 2022, moins de deux ans après le succès de la première campagne.

Elle a été retardée en raison de l’explosion des coûts de construction du centre, qui sont passés de 19 à 25 millions $ en un an en raison de l’inflation et de la flambée des coûts des matériaux. Au départ, on parlait d’un projet de 15 millions $.

Ottawa et Fredericton se sont engagés pour une somme combinée de 11 millions $. Ils sont maintenant sollicités pour défrayer 6 autres millions $, ce qui paierait la totalité de la hausse des coûts.

Réception de la communauté

Selon le maire, un premier million $ en dons de la communauté viendrait s’ajouter à la somme de 2 millions $ recueillis pendant la première campagne publique de financement.

Le premier million nous semble assez facile à trouver. Le deuxième million sera un peu plus difficile , a admis le maire.

La contribution financière de la communauté pour le Centre régional des générations, à Caraquet, dépasse les deux millions $ en 2020. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Durant la première campagne, seulement deux donateurs, dont UNI Coopération financière, ont donné plus de 100 000 $ à la cause.

C’est peu et sous les attentes, selon Bernard Thériault, qui fait notamment référence à une campagne semblable pour l’aréna de Cap-Pelé, où 10 donateurs de 250 000 $ se sont manifestés.

On n’a peut-être pas été assez ambitieux dans notre première campagne. Nous allons avoir beaucoup de portes à cogner , a-t-il calculé.

« On a planté des graines et on a lancé plusieurs lignes à l’eau en espérant que quelques poissons mordent. » — Une citation de Bernard Thériault, maire de Caraquet

Au début de 2022, la Ville de Caraquet a ajouté 2 millions $ aux 2 millions $ déjà investis au départ.

Des travaux de terrassement du site où sera construit le futur centre ont été entrepris cet automne, au coût d’un peu plus de 1,5 million $.

Le Centre régional des générations de Caraquet comprendra une patinoire, plus de 400 places, une piste de marche et des espaces multifonctionnels.