Une famille ukrainienne sauve l’école d’une communauté éloignée de la Basse-Côte-Nord

Tête-à-la-Baleine, une petite communauté de la Basse-Côte-Nord, vit dans la crainte de voir fermer sa seule et unique école, ce qui entraînerait sa mort. Cependant, la venue d'une famille ukrainienne et de ses trois enfants ravive tous les espoirs.

L’arrivée, le 19 septembre dernier, d’une famille ukrainienne à Tête-à-la-Baleine a tellement ému Ivonne Fuentes qu’elle en a pleuré de joie.

Avec Mickael Lambert, Mme Fuentes a coordonné le projet d’accueillir dans sa communauté ces cinq Ukrainiens – deux adultes et trois enfants – qui ont fui la guerre en Ukraine.

Ça m’a fait chaud au cœur de faire ça , affirme cette femme d'origine mexicaine qui vit depuis trois ans à Tête-à-la-Baleine. Elle travaille à l’école Gabriel-Dionne, la seule du village, dont la survie était menacée… jusqu’à l’arrivée de cette famille ukrainienne.

En vertu des règles du centre de services scolaire et du fait que Tête-à-la-Baleine ne compte que 100 habitants, il fallait qu’un minimum de cinq enfants fréquentent l’établissement, faute de quoi celui-ci était condamné à fermer d’ici quelques années.

Les trois enfants ukrainiens se sont inscrits à l’école au tout dernier jour de la période d’inscriptions, en septembre dernier. C’était inespéré : grâce à eux, l’école Gabriel-Dionne compte désormais six élèves au total.

Lorsque cette famille ukrainienne a débarqué du bateau, Ivonne Fuentes l’a aussitôt emmenée à la maison dénichée pour elle.

Les trois enfants ukrainiens, âgés de 9, 12 et 14 ans, ont rejoint les trois autres élèves de 4, 11 et 15 ans. Ivonne Fuentes leur enseigne les arts, la culture et la danse en plus de mettre en œuvre des projets liés à la spiritualité, à l’engagement communautaire et aux loisirs.

Pour Mme Fuentes, qui a pratiqué son métier dans une métropole comme Mexico, le fait d’enseigner dans une petite communauté éloignée n’est pas aussi difficile qu’on pourrait le croire. Certes, c’est différent, parce que c’est très petit, mais au final, c’est la même chose , résume-t-elle.

L'école Gabriel-Dionne de Tête-à-la-Baleine offre des cours préscolaire, primaire, secondaire et pour adultes en français. Photo : Photo offerte par Ivonne Fuentes

« L’école est magnifique. Elle est dans un état exceptionnel. Les enfants ont tout : ils ont des ordinateurs… J’ai connu des enfants qui n’avaient pas accès à des écoles comme ça, moi. Alors je pense que cette école doit servir. Il faut que des enfants en profitent. » — Une citation de Ivonne Fuentes

Pour des enfants, il est crucial d’être en classe, en présentiel, et d’interagir avec leurs pairs, affirme Mme Fuentes. C’est très important de pouvoir voir tes amis, de manger avec eux, de leur démontrer de l’affection et de jouer.

Retenir les jeunes, attirer les familles

La plus jeune élève de l’école Gabriel-Dionne est la petite-fille de Madeleine Le Breton, qui a elle-même enseigné dans cette école pendant 33 ans. Le fait de devoir accueillir de nouveaux élèves a été formateur pour sa petite-fille, dit-elle.

Elle n’aime pas ça par moments, raconte Mme Le Breton à propos de sa petite-fille, parce qu’elle doit attendre son tour! Mais on lui a expliqué qu’il est important de partager, d’attendre son tour pour parler ou pour choisir un jeu. Ce sont des choses qu’elle n’avait pas à faire auparavant parce qu’elle jouait toujours avec des adultes.

L’enseignante à la retraite est à même de mesurer tous les changements qui sont survenus à l’école Gabriel-Dionne. En son temps, Mme Le Breton enseignait l’éducation physique à 125 élèves…

Si la population scolaire a tant changé, c’est en partie parce que bon nombre de jeunes quittent Tête-à-la-Baleine pour poursuivre leurs études. Et ils n’y reviennent pas, faute de débouchés, dit Mme Le Breton.

Tête-à-la-Baleine pourrait accueillir une deuxième famille ukrainienne d'ici la fin du mois de janvier. Photo : Photo offerte par Ivonne Fuentes

Le triste sort d'Aylmer Sound

Nous espérons qu’un jour, plus de familles vivront ici , dit Madeleine Le Breton, ajoutant que la population ne veut pas que Tête-à-la-Baleine connaisse le sort d’Aylmer Sound, une ville de la Basse-Côte-Nord qui a vu sa population décroître au point où elle a dû fermer, en 2007.

C’est sûr qu’on y pense de temps en temps, reconnaît-elle. Mais on demeure optimistes. Nous devons nous préparer à développer d’autres types d’emplois pour inciter des gens à s’établir chez nous.

L’exemple d’Aylmer Sound effraie aussi Ivonne Fuentes. Quand j’ai survolé cette ville en hélicoptère, j’ai pris une photo. On peut voir trois maisons… Et rien d’autre.

C’est à la suite de la fermeture de l’école et de l’épicerie d’Aylmer Sound que le gouvernement du Québec et la population locale s’étaient résolus à sonner le glas du village. Le déplacement de ses habitants avait coûté 1,7 million de dollars à Québec.

« C’est très triste, car il n’y a pas que les choses matérielles qui disparaissent. Les histoires aussi : celles des grands-parents, des arrière-grands-parents… » — Une citation de Ivonne Fuentes

Ivonne Fuentes souhaite que Tête-à-la-Baleine puisse être sauvée. Si l’école devait fermer, l’immeuble devrait être détruit et les parents d’élèves se verraient dans l’obligation de faire l’école à la maison ou de déménager dans une autre ville.

D’où l’excitation qui a entouré la venue de nouveaux arrivants et de leurs enfants.

La communauté de Tête-à-la-Baleine refuse de subir le même sort que celle d'Aylmer Sound, qui a vu sa ville fermer en 2007 à la suite de la fermeture de l'épicerie et de l'école. Photo : Photo offerte par Ivonne Fuentes

L’été dernier, environ 10 000 $ en dons ont été envoyés de partout au Québec pour financer le voyage, la nourriture et l’hébergement de deux familles ukrainiennes à Tête-à-la-Baleine.

Si tout va comme prévu, une deuxième famille pourrait s’y établir d’ici la fin de janvier.

Traduction et adaptation d'un texte de Rachel Watts, de CBC, par Anne Marie Lecomte