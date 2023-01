Le plan sur la transition équitable, au stade d’ébauche, est déjà décrié par l’Alberta

La première ministre et la ministre de l’Environnement de l’Alberta ont décrié l’intention d’Ottawa de présenter un projet de loi sur la transition énergétique équitable. Elles décrivent ce plan, qui n’a pas encore été déposé, comme une attaque contre le secteur pétrolier et gazier albertain.

Dans une entrevue à CBC, Jonathan Wilkinson a affirmé qu’il espérait que son gouvernement puisse déposer bientôt un projet de loi qui aiderait les travailleurs du pétrole et du gaz à se trouver des emplois dans le secteur des énergies propres.

Selon Ottawa, une transition équitable consiste à préparer la main-d’œuvre à participer pleinement à une économie sobre en carbone tout en réduisant au maximum les conséquences découlant de la transition du marché du travail . Il s'agit également de recenser et soutenir les possibilités économiques inclusives qui appuieront les travailleurs et leurs collectivités et de faire en sorte que les travailleurs et leurs communautés soient au centre des discussions qui ont une incidence sur leur qualité de vie.

Sur Twitter, la première ministre Danielle Smith a affirmé que la stratégie d’Ottawa est un plan à court terme qui serait extrêmement dommageable pour des centaines de milliers de Canadiens qui dépendent du secteur énergétique et qui nuirait à la reprise économique .

Sa ministre de l’Environnement, Sonya Savage, affirme pour sa part que le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’éliminer des centaines de milliers d’emplois directs et indirects dans le secteur de l’énergie .

Elle ajoute que le monde est confronté à une crise énergétique qui pousse le prix de tout à la hausse. Nous avons un cadre réglementaire qui permet de faire l’équilibre entre protection de l’environnement et croissance économique », précise-t-elle. « Nous avons investi des milliards dans des technologies qui réduisent ou éliminent les émissions comme le captage, l’utilisation et le stockage du carbone.

Sonya Savage affirme que l'industrie du pétrole peut maintenir sa production tout en diminuant ses émissions. Photo : Gouvernement de l'Alberta/Chris Schwarz

L’Alberta a pourtant refusé de participer à une table de concertation régionale sur la transition équitable. Cela pourrait être une erreur stratégique selon le professeur d’économie à l’Université de l’Alberta, Andrew Leach.

L’Alberta entre dans la discussion en affirmant que notre industrie est incompatible avec l’action climatique, que notre industrie est fondamentalement menacée par la lutte aux changements climatiques. C’est le message que le reste du pays et les investisseurs reçoivent.

Il croit cependant qu’il faut rester réaliste et qu’aucun programme gouvernemental ne peut facilement remplacer une industrie multimilliardaire comme le pétrole.

Avec les informations de Tom Ross et David Thurton