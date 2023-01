Des cégépiens de la région à l’Assemblée nationale

Alors que la pause se poursuit à l’Assemblée nationale pour les élus, l’enceinte est occupée par des jeunes de partout au Québec, qui participent à des simulations parlementaires.

C’est notamment le cas de Léane Rivard, étudiante au Cégep de Chicoutimi, qui fait partie de la délégation chicoutimienne, laquelle comprend quatre députés et un journaliste.

Avec ses quatre collègues du Cégep de Chicoutimi, elle fait partie du deuxième groupe d’opposition, un parti aux valeurs socialistes. En plus de Léane Rivard, 10 autres étudiants de la région, soit cinq du Cégep de Jonquière et cinq du Cégep de Chicoutimi participent au Forum étudiant.

Débats

Ainsi, du 9 au 13 janvier, les étudiants vont débattre d'un projet de loi sur une réforme du mode de scrutin préparé par les étudiants du Cégep de Chicoutimi. Il sera étudié par leurs collègues des différents partis politiques.

On a développé un mode de scrutin mixte et pour qu’il y ait plus d’égalité dans les régions [...] Quand on élabore des projets comme ça, ça nous fait penser souvent à des choses qu’on ne pense pas comme mettre [le droit de vote] à 18 ans. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous faire repenser quand on écrit un projet de loi , indique l’étudiante.

Une vingtaine de cégeps de partout à travers le Québec se prêteront à l’exercice.

En ce moment, un autre événement similaire se tient, soit le Parlement étudiant. Trois jeunes de la région y participent. Ils sont originaires de Chicoutimi, d'Alma et de Saint-Bruno.