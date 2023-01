Le quai de Baie-des-Sables a résisté à la fureur de la tempête

La tempête des 23 et 24 décembre n’a pas épargné le quai de Baie-des-Sables. La fureur des vagues a soulevé d’énormes troncs d’arbres qui s'y sont accumulés en grand nombre.

Comme l’état du quai est déjà jugé préoccupant, le président du comité de sauvegarde du quai, Denis Forest, se désole de ces nouveaux dommages.

Toutefois, selon lui, ils auraient pu être pires. Le quai a protégé les terrains et maisons situées du côté ouest et les dégâts sont somme toute assez limités du côté est , constate-t-il.

Depuis 2019, le comité de sauvegarde du quai effectue des démarches pour sensibiliser les ministères provinciaux et fédéraux concernés, afin d'obtenir des fonds pour remettre le quai en état.

On cherchait un argument de poids pour convaincre les autorités de nous accorder de l’aide financière pour le remettre en état puis je pense qu'on l'a , considère-t-il.

« Il faut faire quelque chose parce que d’ici 100 ans, les maisons ne seront plus là. » — Une citation de Denis Forest, président du comité de sauvegarde du quai de Baie-des-Sables

Notre dossier commence à circuler dans différents bureaux au gouvernement provincial et fédéral , ajoute M. Forest. On a rencontré plusieurs fois nos députés Christina Michaud et Pascal Bérubé. Ils comprennent l'importance de notre projet.

Les terrains des maisons voisines du quai, du côté est, se sont aussi retrouvés encombrés, mais les maisons n'ont pas été touchées. Photo : gracieuseté Denis Forest

Une étude pour documenter l'effet protecteur du quai

Le maire de Baie-des-Sables, Gérald Beaulieu, se dit tout à fait en accord avec les propos de M. Forest.

Je suis resté debout pratiquement toute la nuit parce qu'il fallait quand même surveiller les dommages éventuels , raconte-t-il. C'était étonnant de voir avec quelle violence les vagues frappaient le quai et comment il a bien résisté malgré son âge.

Le maire rappelle que dans les années 1980, le conseil municipal avait investi pour effectuer de l’enrochement. Je salue leur prévoyance , dit-il.

Il est clair pour lui que le quai a joué un rôle protecteur.

J'entends travailler pour réaliser une étude qui va nous permettre de le documenter , indique M. Beaulieu. Parce que de l'affirmer, c'est une chose, mais on devra s'appuyer sur la science pour être en mesure de démontrer l'effet protecteur du quai.

Les démarches du comité de sauvegarde sont donc justifiées à son avis. Le projet qu'ils regardent est très modeste, mais il vise à redonner à la population l’accès à son quai , précise-t-il.

M. Beaulieu ne doute pas de l’appui de la population. D’ailleurs, la Municipalité prévoit travailler de concert avec des citoyens. On a un comité d'embellissement qui est absolument extraordinaire , reconnaît-il. Ce sont des bénévoles qui sont engagés dans la communauté. On va faire ça ensemble.

« Les gens ont été unanimes, ils veulent qu'on conserve le quai. Ils veulent qu'on fasse des démarches pour assurer sa rénovation. » — Une citation de Gérald Beaulieu, maire de Baie-des-Sables

Le comité et la Municipalité sont d’accord pour attendre au printemps pour une meilleure évaluation de l’état du quai et le nettoyage des débris.